Понад 57 тисяч на потреби військових зібрали на святкуванні Івана Купала в Ужгороді

57 515 гривень 50 копійок — саме стільки зібрали волонтери Руху підтримки закарпатських військових 7 липня на святкуванні Івана Купала в Ужгороді.

Почалося свято з урочистої ходи з ансамблем «Гудацька тайстра» у вишиванках і віночках центральними вулицями міста. Пройшовши вулицями, музики спустилися до набережної біля філармонії і відкрили святкування. Люди приходили, танцювали, співали, плели вінки і потім пускали їх по воді, волонтери продавали смаколики та патріотичні футболки, гроші за які волонтери скеровують на допомогу військовим на фронті. Кульмінацією вечора “Відсвяткуємо Купала, щоби раша запалала” стало символічне спалювання “кремля” на купальському вогнищі.

— 57 515 гривень 50 копійок — такий результат вчорашнього дня, — підсумували у Русі. — Саме стільки пожертв ви залишили у благодійних скриньках, граючи у лотерею, смакуючи варениками, беручи участь у майстер-класах наших волонтерів, насолоджуючись концертом й фаєр-шоу та навіть беручи участь у спалюванні кремля.

Varosh

Фото Сергія Денисенка

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