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Новини

Понад 500 тис. грн зібрав Krayna Uzhhorod Marathon для центру воєнної травми SuperHumans

14 Травня 2025 251

Krayna Uzhhorod Marathon відбувся в Ужгороді 11 травня. Це вже третя масштабна бігова подія, організована командою в Ужгороді.

Цього року участь у забігах, включно із благодійними дистанціями, взяли близько 1000 людей, сказала для Varosh керівниця проєкту KUM Ілона Романченко.

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Krayna Uzhhorod Marathon

Учасники заходу мали нагоду обирати серед кількох запропонованих дистанцій. Окрім головної марафонської дистанції у 42,195 км у програмі були також півмарафон (21,1 км) і «Десятка» (10 км).

Півмарафонську дистанцію, серед інших, у вікових категоріях 60+ та 50+ бігли по двоє учасників.

Була представлена й естафета, яку учасники долали командно: четверо по 5,25 км. А також дитячі забіги на 100 та 400 м.

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Ще одна «опція» від Krayna Uzhhorod Marathon – це благодійний забіг на 2 км. Організатори кажуть: цю дистанцію учасники традиційно долають не заради часу чи результату, а для спільного символічного жесту. До благодійного забігу із задоволенням долучаються родинами, батьки з дітьми, мами й тати з візочками, літні люди, новачки, професіонали та й загалом будь-хто з охочих.

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У забігах на різних дистанціях брали участь військовослужбовці та ветерани.

Зокрема, благодійний забіг долала й команда ветеранів з адаптивного спорту CS Gladiator та представники Спілки поранених військових України “Міцні 300”.

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За результатами проведення Krayna Uzhhorod Marathon організаторам вдалося зібрати 503 тис. гривень.

Усі кошти спрямують на підтримку центру воєнної травми SuperHumans, який займається фізичним та психологічним відновленням військових, що втратили кінцівки або отримали складні поранення під час війни.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Krayna Uzhhorod Marathon 

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