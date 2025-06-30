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Новини

Понад 500 підписів: колективне звернення щодо вітряків на Руній направили генпрокурору

30 Червня 2025 162

Громадський актив, що відстежує ситуацію із будівництвом вітроустановок на полонині Руній та супроводжує справу у судах, надіслав колективне звернення на адресу нового генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як повідомила у коментарі Varosh адвокатка Наталія Майстренко, звернення підписало понад 500 людей. Утім документ і далі доступний для підпису, підписати його може будь-хто охочий.

«Ми надіслали звернення про підтримку ініціативи до Офісу Генпрокурора в електронному вигляді, також роздрукуємо і направимо і в письмовому. Зробили це оперативно, аби привернути увагу  Офісу генпрокурора до ситуації та пришвидшити реагування. Адже незаконні роботи на полонині Руній тривають надалі», – сказала Наталія Майстренко.

У зверненні до генпрокурора підписанти вимагають відреагувати на ситуацію зі зведенням вітроелектростанцій на Руній. Тут без обов’язкового висновку оцінки впливу на довкілля «Вітропарки України» проводять роботи з облаштування фундаменту під вітряки.

У зверненні до генпрокурора йдеться про низку потенційних порушень під час здійснення земельних робіт на Руній. Підписанти вимагають ретельної перевірки обставин справи, а також взяти на особистий контроль хід досудового розслідування і вжити заходів для збереження особливо цінних земель на унікальному високогір’ї Карпат.

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Роботи на Руній

Суд зобов’язав Ужгородську окружну прокуратуру внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань

За словами Наталії Майстренко, наразі Ужгородська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження лише за однією статтею – щодо зняття родючого шару ґрунту.

Водночас громадський актив подав клопотання щодо внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань і за іншими статтями: самоуправство, самовільне зайняття земельної ділянки.

«Для того, аби Ужгородська прокуратура нарешті відкрила відповідні справи, довелося звертатися до суду. 19 червня суд зобов’язав прокуратуру внести відомості до ЄРДР, відповідно до процедури це мало бути здійснене впродовж доби з моменту винесення ухвали суду. 23 червня я подала клопотання, щоб отримати витяги про внесення відомостей до ЄРДР, однак понині, вже як тиждень, не можу їх отримати», – сказала Наталія Майстренко.

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На полонині Руній зараз

При цьому додала: прокурори мають не лише внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань нові епізоди, а й присвоїти їм окремі номери проваджень із подальшим можливим об’єднанням. «Вони зобов’язані надати мені два окремі витяги з ЄРДР. Якщо вони цього не зроблять добровільно, доведеться знову йти до суду», – сказала адвокатка.

Наразі підписанти звернення – представники екологічної, наукової, туристичної та спортивної спільноти, правники та журналісти, волонтери, учасники російсько-української війни та небайдужі громадяни України – чекають офіційної реакції з боку Генпрокуратури.

За законом “Про звернення громадян”, звернення має бути розглянуте й опрацьоване з подальшим ухваленням рішення: чи то на рівні центрального органу, чи із передачею до регіональної прокуратури зі вказівками щодо подальших дій.

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Будівництво на Руній

Полонина Руна

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

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Фундамент під вітряки на Руній

До теми:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з Фейсбук-сторінки Оксани Станкевич-Волосянчук

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