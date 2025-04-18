Понад 300 тисяч на рекламу Ужгородської міської лікарні: відповідь на запит від установи

Згідно з дослідженням програми “Прозорі міста” у 2024 році Ужгородська міська рада задекларувала на рекламні послуги 536,3 тисячі гривень, і посіла 5 місце у рейтингу закупівлі реклами через Prozzoro.

Понад половина всіх видатків — реклама Ужгородської міської клінічної лікарні. Найбільша стаття витрат — 238 тис.гривень за послугу з розробки та впровадження маркетингової стратегії з поширення інформації для Ужгородської міської лікарні. Ще майже 100 тисяч (99 400 грн) — на маркетингові послуги.

Ми надіслали запит до міської лікарні з проханням мотивувати такі видатки. Відповідь прийшла вчасно, згідно з визначеними законодавством термінами, тож публікуємо офіційне пояснення від комунальної установи.

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Реорганізація Ужгородської міської лікарні

У відповідь на запит, пояснили, що 2024 році у результаті реорганізації, п’ять окремих медичних установ м. Ужгорода були об’єднані в єдиний заклад — Комунальне некомерційне підприємство «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» Ужгородської міської ради.

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Це зумовило потребу у створенні єдиного цифрового простору: офіційного вебсайту та сторінок у соціальних мережах, відповідно до вимог НСЗУ, які б надавали пацієнтам повну й зручну інформацію про діяльність лікарні та її структурних підрозділів, про медичні послуги, які надаються у лікарні, лікарів тощо.

Також додали, що внаслідок формування спроможної мережі оптимізовано адміністративний персонал лікарні. Тож супровід інформаційної діяльності п’яти підрозділів здійснюється меншою командою фахівців. Для ефективної роботи така команда потребує професійної підтримки з боку профільних спеціалістів, зокрема, у сфері веброзробки, дизайну, SMM.

Системна присутність у цифровому просторі — це важливий інструмент конкурентоспроможності закладу в умовах активного розвитку приватного сектору медичних послуг. Інвестування коштів у прозору та якісну інформаційну політику, що забезпечує доступ пацієнтів до достовірної інформації про доступні послуги, лікарів та умови лікування, є обґрунтованим та доцільним, — кажуть у лікарні.

Маркетингова стратегія лікарні: куди пішли гроші

В Ужгородській міській лікарні кажуть, що оголосили тендер на розробку та реалізацію інформаційної стратегії для того, щоб забезпечити повноцінну комунікацію з населенням. Джерелом фінансування були кошти, отримані від господарської діяльності закладу, а не надходження до місцевого бюджету.

Єдиним учасником тендеру був ФОП Гурай Роберт Робертович, з яким і був підписаний відповідний договір.

У межах виконання договору було реалізовано наступне:

Розробка маркетингової стратегії КНП «УМБКЛ» УМР. Розробка ТЗ та рекомендацій для розробника офіційного вебсайту лікарні . Створення контенту для сайту (тексти, фото, графічний дизайн), визначення цільової аудиторії, аналіз конкурентів, таргетована реклама, збір семантичного ядра для SEO-просування. Проведення фото-та відеозйомок в рамках розробленої SMM-стратегії. Створення візуальних елементів згідно з брендовим стилем. Створення та ведення сторінок у Facebook і Instagram включно з розробкою контент-плану, візуальної айдентики, написанням та просуванням публікацій.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ужгородська міська клінічна лікарня

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