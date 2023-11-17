Понад 30 вітряків хочуть встановити в Нижньоворітській громаді на Закарпатті

Дозволи на встановлення 15 ВЕС від Нижньоворітської сільської ради ТОВ «Вітряний парк Островський» та ТОВ «Вітряний парк Верховинський» вже отримали. Згадані 15 вітроустановок планують встановити за межами населених пунктів Біласовиця, Тишів та Латірка, повідомили у відповіді на інформаційний запит Varosh у Нижньоворітській сільській раді.

Там розповіли, що громадські слухання серед мешканців громади щодо встановлення ВЕС проводилися 27 червня 2023 року. На громадських слуханнях всі присутні одноголосно підтримали детальні плани щодо встановлення ВЕС, уточнили у сільраді.

Наразі завершено будівництво фундаменту під першу вітроустановку потужністю 4,8 МВт, повідомили в індустріальному парку ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Площа під будівництво першого вітряка у Нижніх Воротах становить пів гектара.

Терміни завершення встановлення усіх запланованих вітряків у Нижньоворітській сільській раді невідомі.

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Тим часом, відповідно до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, розпочаті процедури з оцінки впливу на довкілля загалом понад 30 вітроелектростанцій на території Нижньоворітської сільської ради. Таке, зокрема, зазначено у відповіді на інформаційний запит Varosh до Закарпатської ОВА.

Як ідеться в документі, до Реєстру внесено повідомлення ТОВ «Вітряний парк Верховинський» щодо будівництва, експлуатації та обслуговування ВЕС «Нижні Ворота» на території Нижньоворітської територіальної громади, біля сіл Бласовиця, Латірка та Тишів, поза межами населених пунктів. Планується встановити до 30 сучасних вітроустановок потужністю від 4,8 до 5,5 МВт.

Крім того, до Реєстру внесено повідомлення ТОВ «Вітряний парк Щасливий» щодо будівницта, експлуатації та обслуговування 1 ВЕС «Нижні Ворота-2» потужністю 5 МВт на території Нижньоворітської громади, за межами сіл Біласовиця, Латірка і Тишів.

Повідомлення про будівництво ще 2 ВЕС на території Нижньоворітської громади до Реєстру внесли також ТОВ «Вітряний парк гірський» і ТОВ «Вітряний парк Островський».

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Додатково у Закарпатській ОВА зауважили, що листом від 15 серпня 2022 року компанія «Вітропарки України» звернулася до Закарпатської ОВА з проханням про можливість встановлення установки для вимірювання вітру на території Чопської громади, у с. Соломоново. Varosh направив запит до Чопської міської ради, щоб з’ясувати ситуацію стосовно погодження чи відмови на встановлення такої установки.

Varosh,

Фото зі сторінки ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі”

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