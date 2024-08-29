Понад 20 закладів на Закарпатті приєдналися до акції “Стіл пам’яті”

16 ресторанів та кав’ярень в Ужгороді та 5 — на Закарпатті приєдналися до акції “Стіл пам’яті”. Сьогодні, у День пам’яті Захисників України, заклади впродовж дня бронюють на весь день столик для захисників, які полягли в бою. Загалом в акції беруть участь понад 700 закладів з України та з 6 різних країн, розповіли Varosh в Платформі “Меморіал героїв”, яка підтримала акцію. Торік стіл для героя бронювали 100 закладів.
“Стіл пам’яті”: рестораторів Закарпаття запрошують долучитися до акції
Акцію ініціювала Марія Грабар у пам’ять про чоловіка Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та інших полеглих героїв. Вона розповіла Varosh. що вже торік, коли акцію проводили вперше, до неї приєдналося немало закладів із Закарпаття.
— Якщо не помиляюся, то навіть перший заклад, який зареєструвався в участі в акції був з Ужгорода, — сказала вона. — Сьогодні впродовж дня ще можна “застрибнути в потяг”, заповнивши реєстраційну форму. Зранку ще кілька закладів висловили бажання приєднатися.
Рекрутер у Перечинському ТЦК, військовослужбовець 68 окремого батальйону 101-ї бригади Закарпатської ТрО Олексій Любецький долучився до організації акції, тому що, з його слів, ініціатива згадати загиблих без приналежності до якихось військових частин, для нього важлива.
— За координації з командуванням я уточнив списки загиблих і домовився з кількома закладами, щоб розподілити прізвища, щоб хлопці були згадані саме в цьому контексті в акції. Щоб столи були, сказати б, “персоналізовані”, — сказав він. — Я отримав погодження з чотирма закладами, зустрівся з ними та проговорив деталі. Усі заклади, без жодних зволікань, ішли назустріч такій пропозиції, бездоганно все виконали і дуже їм вдячний.
Заклади, які підтримали акцію, сьогодні на весь день “резервують” столик для тих, чиє життя забрала російська війна. На столах встановлюють спеціальну табличку, соняхи (символ Дня пам’яті Захисників) та свічку (символ життя, що обірвалось). Ви можете завітати у заклад в своєму місті та залишити запис про захисника чи захисницю у спеціальній картці на столі. Також можна залишати фото героїв.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Благодійний фонд імені Іллі Грабара
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