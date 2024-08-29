Понад 20 закладів на Закарпатті приєдналися до акції “Стіл пам’яті”

16 ресторанів та кав’ярень в Ужгороді та 5 — на Закарпатті приєдналися до акції “Стіл пам’яті”. Сьогодні, у День пам’яті Захисників України, заклади впродовж дня бронюють на весь день столик для захисників, які полягли в бою. Загалом в акції беруть участь понад 700 закладів з України та з 6 різних країн, розповіли Varosh в Платформі “Меморіал героїв”, яка підтримала акцію. Торік стіл для героя бронювали 100 закладів.

“Стіл пам’яті”: рестораторів Закарпаття запрошують долучитися до акції

Акцію ініціювала Марія Грабар у пам’ять про чоловіка Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та інших полеглих героїв. Вона розповіла Varosh. що вже торік, коли акцію проводили вперше, до неї приєдналося немало закладів із Закарпаття.

— Якщо не помиляюся, то навіть перший заклад, який зареєструвався в участі в акції був з Ужгорода, — сказала вона. — Сьогодні впродовж дня ще можна “застрибнути в потяг”, заповнивши реєстраційну форму. Зранку ще кілька закладів висловили бажання приєднатися.