Понад 20 закарпаток опановують “чоловічі” професії в межах експериментального проєкту

Державна служба зайнятості України реалізує експериментальний проєкт з організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Експериментальний проєкт відкриває нові кар’єрні можливості для жінок у традиційно «чоловічих» професіях. Ініціатива розширює вибір кар’єрного шляху для українок, а також спрямована допомогти роботодавцям отримати кваліфікованих працівниць.

На Закарпатті до проєкту вже долучилася 21 жінка, повідомляє Закарпатська обласна служба зайнятості. Жінки проходять навчання за робітничими спеціальностями: «верстатник деревообробних верстатів» та «водій навантажувача».

Зокрема, на замовлення ТОВ «Клен» на Хустщині 20 навчаються на верстатниць деревообробних верстатів.

Освітній процес організовано у змішаному форматі. Теоретичну частину жінки опановують дистанційно – у закладі освіти, обраному самостійно. Тоді як практику проходять безпосередньо на підприємстві під керівництвом досвідчених наставників.

Ще одна учасниця з Рахова проходить перенавчання на водійку навантажувача, після завершення навчання її буде переведено на нову посаду на тому ж підприємстві.

Найближчим часом до програми приєднаються ще вісім працівниць ТОВ «Закарпатська фабрика виробів з деревини» на Мукачівщині: вони також розпочнуть навчання за спеціальністю «верстатник деревообробних верстатів».

Загалом у межах проєкту можна безплатно опанувати одну з 31 професії.

Навчання триває до 10 місяців і проводиться за замовленням роботодавця. Учасниця самостійно обирає освітній заклад. Вартість навчання покриває служба зайнятості (до 30 280 грн), а за потреби – доплачує роботодавець або учасниця.

Після завершення навчання роботодавець зобов’язаний працевлаштувати учасницю проєкту впродовж 15 календарних днів.

Як долучитися до проєкту

Роботодавці можуть подати заявку:

Онлайн – через портал Державної служби зайнятості:

Офлайн — звернувшись до найближчого центру зайнятості, контакти за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Getty Images

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