Понад 20 тисяч зібрали переселенці для ремонту дороги в Н.Селищі

Три села — Нанково, Нижнє Селище та Копашнево — збирають гроші на ремонт дороги, яка пролягає через них. Для ремонту 13 км дороги та порадившись із фахівцем, з’ясували, що потрібно закупити 300 тонн асфальту, розподіливши витрати по селах: для Нанкова потрібно зібрати 252 тис грн, Нижнього Селища 420 та Копашнева 588 тисяч гривень. Про це в чаті старостинського округу пояснив голова старостинського округу Юрій Попадинець.

— В нашій долині дуже погана дорога, і мешканці села створили ініціативну групу, яка проводить збір, — пояснила Varosh волонтерка та сироварка “Селиської сироварні” Інна Пригара. — Нижнє Селище мало зібрати 420 тис грн, десь за два тижні ми цю суму зібрали. Дуже приємно, що до збору вирішили долучитися наші мешканці прихистку, крім них долучилися і переселенці, які живуть у приватному секторі. І ще долучилися сім’ї, які не живуть у самому прихистку. Десь за тиждень вони зібрали 20 029 грн

В Нижньому Селищі збір наразі не закрили, бо зібрані кошти потрібні тільки на ямковий ремонт і гроші потрібні будуть на суміжні потреби. Інна Пригара пояснила: є домовленість з Хустською міською радою про те, що вона допоможе у пошуку та домовленні з підприємством, яке зможе провести ремонт.

Також місцеві мешканці планують частину робіт виконувати самостійно.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: з чату Нижньоселиського округу у Фейсбуці (збори мешканців села)

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