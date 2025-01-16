Понад 2 тис. машин: які автівки ввозили у 2024 році на Закарпатті

Впродовж 2024 року через митні пости Закарпатської митниці власники придбаних за кордоном автівок ввезли 1930 легковиків. З них лише 5 – нові автомобілі, це 0,3% від загальної кількості імпортованих легкових авто в регіоні, повідомляють на Закарпатській митниці.

Також громадяни імпортували 97 вантажних автомобілів.

Середня митна вартість одного вживаного легкового автомобіля становила майже 12 тис. доларів.

Загалом у 2024 році за розмитнення транспортних засобів громадяни, переважно власники вживаних автомобілів, сплатили до держбюджету 223,6 млн. грн.

Найбільш затребувані марки легковиків, імпортованих минулого року:

Volkswagen (29%),

Skoda (18%)

Audi (10%).

72% завезених транспортних засобів – авто із використанням більше 5 років. Решта 28% – вживані легковики з терміном використання до 5 років.

“39% від загальної кількості поміщених у митний режим для вільного обігу транспортних засобів оснащено дизельними двигунами, 34% бензиновими і лише 27% – електричними двигунами або двигунами, які заряджаються через підключення до зовнішнього джерела електроенергії.

66 ввезених легкових транспортних засобів оснащено двигунами із об’ємом до 1500 см куб, що складає 3,4% від загальної їх кількості”, – йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.