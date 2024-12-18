Понад 2 мільярди становить загальний кошторис краю на 2025 рік

Загальний кошторис Закарпаття становить 2 млрд 244 млн грн. Це на 3,2% більше за показники минулого року, написав голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький після зустрічі з громадськістю. Відповідно зросли й видатки.

Пріоритетом, з його слів, залишається підтримка армії, ветеранів та членів їхніх родин, безпека регіону.

«На заходи, пов’язані зі збройною агресією, передбачили більш ніж 200 млн грн. На ці потреби протягом року спрямують також додатковий фінансовий ресурс, зокрема й за рахунок вільних залишків”, — йдеться в дописі.

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Суттєве збільшення обсягу фінансування заплановано для галузей охорони здоров’я та освіти, допомоги бізнесу, посилення енергетичної стійкості та утримання мережі автошляхів Закарпаття. Загалом це 55 обласних програм, спрямованих на розвиток регіону та підтримку ключових сфер.

«Варто зауважити, що такі обсяги фінансування передбачаються в умовах економічного зростання регіону, адже в наступному році розмір державних дотацій і субвенцій буде на третину менший, ніж торік».. — каже Мирослав Білецький.

Під час громадських обговорень також розглянули проєкт плану соціально-економічного розвитку області на 2025 рік, окреслили його основні напрямки та завдання.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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