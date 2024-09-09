Понад 18 годин варили волонтери у Мукачівському замку “Леквар Перемоги” 2.0

Волонтерська команда «Мукачівські дрони» вдруге за кілька тижнів провела акцію з приготування леквару. На цей раз процес варіння відзняв для своєї телевізійної рубрики «Як це зроблено» телеведучий Костянтин Грубич.

Леквар перемоги на цей раз варили на подвір’ї Мукачівського замку «Паланок». Стартували звечора п’ятниці, варили впродовж усієї ночі і весь наступний день – в загальному понад 18 годин, розповів у коментарі Varosh організатор акції, гід і волонтер команди «Мукачівські дрони» Максим Адаменко.

100 кг сливи для приготування леквару надав винороб і власник саду Іван Паук. До моменту проведення заходу організатори зберігали її у великому холодильнику, щоб мати з чим «працювати», адже до кінця серпня слива вже «відійшла».

«Акція була позаплановою: в один із днів мені зателефонував телеведучий Костянтин Грубич, який ще у 2002 році робив пряме включення в новини, коли ми варили леквар у Дерцені. Сказав, що буде на Закарпатті і запропонував відзняти процес варіння леквару для його телевізійної рубрики «Як це зроблено». Ми вирішили, що в такий спосіб більша аудиторія дізнається про роботу нашої волонтерської команди і ми зможемо залучити додаткові кошти на виготовлення дронів і закупівлю комплектуючих», – сказав Максим Адаменко.

Впродовж ночі леквар варили 4 волонтерів «Мукачівських дронів», наступного дня до процесу вже долучалися всі охочі – варити леквар приходили навіть гості з інших міст. За результатом акції вдалося приготувати 140 баночок сливового леквару по 330 г.

«Ми плануємо 100 баночок віддати за донати, а ті, що залишаться – стануть подарунками на знак подяки нашим постійним благодійникам, які системно і незмінно підтримують своїми внесками нашу роботу. З першої партії вже віддали за донати всі баночки – виручили 100 тис. гривень. З нинішньої, другої акції також вже реалізовано половину баночок. Коли віддамо всі, плануємо залучити ще додаткових 50 тис. гривень», – сказав Максим Адаменко.

1 банку Леквару Перемоги віддають за донат у 500 грн. Забронювати її можна, заповнивши відповідну форму. Усі залучені з реалізації леквару кошти традиційно спрямують на підтримку армії.

А побачити процес приготування сливового леквару і як він проходив власне у Мукачівському замку вже незабаром можна буде у рубриці «Як це зроблено» на телеканалі 1+1.

Унікальна традиція приготування леквару на Закарпатті є елементом угорської культури і не має аналогів в Україні. Леквар – це традиційне закарпатське густе сливове повидло без цукру, яке варять у мідних казанах чи тазиках на відкритому вогні понад двадцять годин. У процесі постійного помішування леквару бере участь вся родина.

У 2022 році сливовий леквар внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мукачівські дрони MyDrons у Фейсбуці

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