Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Понад 170 тисяч туристів побували у нацпарках Закарпаття у 2024 році

14 Січня 2025 47

Упродовж минулого року національні природні парки Закарпаття відвідали 173 тис. 394 туристи.

У порівнянні з минулим роком, це майже на 46 тис. гостей менше, ніж у 2023-му.

Йдеться про такі нацпарки, як “Синевир”, “Зачарований край”, “Ужанський” та Карпатський біосферний заповідник, повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.

Найбільше відвідувачів – 149,6 тис. гостей прийняв національний природний парк «Синевир».

Карпатський біосферний заповідник у 2024 році відвідало 17 тис. туристів. 

В Ужанському національному природному парку побували понад 4,1 тис. мандрівників.

 Тоді як найменшу кількість гостей у 2024 році прийняв «Зачарований край – 2,5 тис. туристів.

У 2023 році чотири національні природні парки на Закарпатті відвідали 218,9 тис. людей.  

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # нацпарки Закарпаття # новини Varosh # туристи Закарпаття # туристи нацпарки # туристи нацпарки 2024 рік # туристи нацпарки Закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Найкращі вина та дистиляти Закарпаття визначили на конкурсі “Червене вино-2025”. Результати

Eco Film Festival від Chysto.de оголосив імена трьох переможців

На скільки подорожчало житло на Закарпатті у 2024 році: річна аналітика

Переможцями “Битви вертепів” на Закарпатті стали пластуни з Тересви. Як це було