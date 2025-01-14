Понад 170 тисяч туристів побували у нацпарках Закарпаття у 2024 році

Упродовж минулого року національні природні парки Закарпаття відвідали 173 тис. 394 туристи.
У порівнянні з минулим роком, це майже на 46 тис. гостей менше, ніж у 2023-му.
Йдеться про такі нацпарки, як “Синевир”, “Зачарований край”, “Ужанський” та Карпатський біосферний заповідник, повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.
Найбільше відвідувачів – 149,6 тис. гостей прийняв національний природний парк «Синевир».
Карпатський біосферний заповідник у 2024 році відвідало 17 тис. туристів.
В Ужанському національному природному парку побували понад 4,1 тис. мандрівників.
Тоді як найменшу кількість гостей у 2024 році прийняв «Зачарований край – 2,5 тис. туристів.
У 2023 році чотири національні природні парки на Закарпатті відвідали 218,9 тис. людей.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Головне фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА
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