На “Купала Фесті”, що пройшов у суботу в Ужгороді, збирали кошти на купівлю пікапа для 128 ОГШБр. Фактично, потрібну суму — 300 тисяч гривень, почали збирати ще на двох попередніх ярмарках, пояснила Varosh одна з організаторок фесту Юлія Дуб.

— Виключно в суботу ми зібрали 157 470 гривні. та разом з попередніми ярмарками, на яких ми почали цей збір на пікап, маємо 275 тисяч. Думаю, що ще 25 ми дозбираємо і все-таки виконаємо свою поставлену ціль. Ну, а загалом свято прийшло в дусі українських традицій, — каже вона.

Дуже підсилило “Творчих волонтерів” та “Рух підтримки закарпатських військових” ГО “Дитячі містечка SOS”, які взяли на себе багато дитячих активностей. Концертну програму забезпечили з Академії культури і мистецтв і це дуже сильно допомогло волонтерам з якісною концертною програмою.

Серед безлічі активностей та купальських атракцій головним було спалення опудала:

— Ми кожного року спалюємо щось з російської символіки, — каже Юлія Дуб. — Ми спалювали “Кремль”, спалювали “Путіна”. Зараз ми спалили опудало москаля в російській військовій формі. Вважається, що Купальська ніч – магічна, і ми дуже хочемо очистити нашу землю від цієї нечисті і от так в такий спосіб теж демонструємо свою позицію, ми, крім того, що допомагаємо українським воїнам гривнею.

Долучитися до збору на пікап можна, задонативши сюди. Всі зібрані кошти будуть перераховані на волонтерський рахунок Андрія Любки для закупівлі пікапа для 128-ї окремої бригади. Номер картки банки — 5375 4112 0797 2493.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Артема Місютіна

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