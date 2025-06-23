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Понад 150 тисяч зібрали волонтери на “Купала Фест” в Ужгороді

23 Червня 2025 96

На “Купала Фесті”, що пройшов у суботу в Ужгороді, збирали кошти на купівлю пікапа для 128 ОГШБр. Фактично, потрібну суму — 300 тисяч гривень, почали збирати ще на двох попередніх ярмарках, пояснила Varosh одна з організаторок фесту Юлія Дуб.

Виключно в суботу ми зібрали 157 470 гривні. та разом з попередніми ярмарками, на яких ми почали цей збір на пікап, маємо 275 тисяч. Думаю, що ще 25 ми дозбираємо і все-таки виконаємо свою поставлену ціль. Ну, а загалом свято прийшло в дусі українських традицій, — каже вона.

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Дуже підсилило “Творчих волонтерів” та “Рух підтримки закарпатських військових” ГО “Дитячі містечка SOS”, які взяли на себе багато дитячих активностей. Концертну програму забезпечили з Академії культури і мистецтв і це дуже сильно допомогло волонтерам з якісною концертною програмою.

Серед безлічі активностей та купальських атракцій головним було спалення опудала:

— Ми кожного року спалюємо щось з російської символіки, — каже Юлія Дуб. — Ми спалювали “Кремль”, спалювали “Путіна”. Зараз ми спалили опудало москаля в російській військовій формі. Вважається, що Купальська ніч – магічна, і ми дуже хочемо очистити нашу землю від цієї нечисті і от так в такий спосіб теж демонструємо свою позицію, ми, крім того, що допомагаємо українським воїнам гривнею.

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Долучитися до збору на пікап можна, задонативши сюди. Всі зібрані кошти будуть перераховані на волонтерський рахунок Андрія Любки для закупівлі пікапа для 128-ї окремої бригади. Номер картки банки — 5375 4112 0797 2493.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Артема Місютіна

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# волонтери # збір на пікап # Купала Фест # новини Varosh # Юлія Дуб

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