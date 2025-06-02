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Понад 1000 учасників та 80 тис. грн на військо: в Ужгороді пройшов Big City Ride

2 Червня 2025 64

В обласному центрі Закарпаття у перший день літа відбувся традиційний великий благодійний велозаїзд Big City Ride.

На цей раз участь у заході взяло понад тисячу учасників. Наймолодша дівчинка, яка разом із батьками їхала вулицями міста, не мала й рочку. Найстарший учасник – 73-річний велолюбитель, розповів у коментарі Varosh один з організаторів заходу Олександр Свергун.

«Точно сказати, скільки саме людей щоразу бере участь у заїзді, сказати складно. Адже хтось доєднується на шляху велопробігу, хтось завершує маршрут і одразу рушає додому. Понад тисячу учасників було. Попередньо ми планували велозаїзд у День вишиванки, але перенесли його на 1 червня з огляду на тодішню погоду», – сказав Олександр Свергун.

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Стартував велопробіг з площі Поштової, звідки маршрут пролягав через вулиці Митну, Івана Франка, Загорську, Баб’яка, Легоцького, Героїв 128 бригади, Грушевського, Минайську, Швабську, Петефі, через міст на площу Масарика, вулицею Довженка з поверненням на Поштову.

80 тис. гривень на дрони для війська

Традиційно в межах заходу організатори розігрують велосипед від спонсорів. Виграти його шляхом лотереї можуть ті з учасників велозаїзду, хто попередньо придбав брендовані значки. Всі виручені з продажу значків кошти організатори відтак передають на підтримку війська.

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Big City Ride в Ужгороді

У такий спосіб тепер вдалося зібрати 80 тис. гривень. Їх передали волонтерам Руху підтримки закарпатських військових на дрони для армії.

«Хтось купує одразу 10 значків, хтось – один. Зараз велосипед виграв чоловік із Чопа, й одразу на цьому велосипеді поїхав додому після велозаїзду», – сказав Олександр Свергун.

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За його словами, надалі Big City Ride планують проводити щомісяця, у теплий сезон. Наступний має відбутися наприкінці червня-на початку липня. Загалом щонайменше попереду – ще 2 таких масових велозаходів. Утім, якщо у вересні дозволятиме погода, Big City Ride цілком може пройти ще і восени, додав Олександр Свергун.

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80 тис. грн зібрали на дрони для армії

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Ужгородської міської ради

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