Понад 1000 учасників і більш як 500 тис. грн: Іршавський півмарафон “закрив” серію забігів на підтримку повітряних сил

В Іршаві відбувся Irshava Half Marathon. Спортивне свято стало підсумковим у циклі бігових заходів, організованих біговим клубом Ir-Run Club на підтримку підрозділів Повітряних сил Збройних сил України.

Півмарафон в Іршаві проводять з 2021 року, цього року він відбувся вже втретє. Однак цього ж таки року бігова спільнота Ir-Run Сlub вирішила «розширити» діяльність і до власне основного бігового свята попередньо провести забіги в інших закарпатських місцях, збираючи таким чином кошти на підтримку повітряних сил, розповів у коментарі Varosh співорганізатор заходів Денис Ізай.

Таким чином, влітку провели бігові забіги під назвою Top Gun Хуст на 10 км і Top Gun Ужгород на 2,6 км – за назвою фільму «Топ Ган: Меверік» про військового авіапілота. Забіги – тематичні, з медалями для фінішерів у формі літаків. 7 вересня також відбувся Top Gun Іршава на 4 км, і одразу наступного дня – власне Іршавський півмарафон.

Загалом до усіх бігових заходів на підтримку повітряних сил, що провів цьогоріч Ir-Run Club, долучилося понад 1000 учасників, в тому числі з інших країн. Адже формат забігів Top Gun передбачав можливість участі онлайн: учасники реєструвалися дистанційно, отримували стартові номери і бігли довільну дистанцію у час і в місці, де їм було зручно.

«Таким чином, наприклад, Top Gun Іршава безпосередньо в Іршаві бігли близько сотні учасників, ще 50 бігунів із 12 регіонів України долучилися онлайн. Майже у всіх трьох забігах Top Gun брали участь військові з Харкова – після серйозних травм і навіть на протезах. Група до 15 людей, бігли дистанцію, яка була під силу», – розповів Денис Ізай.

За результатами усіх забігів вдалося зібрати 507 тис. гривень для підрозділів Повітряних сил ЗСУ.

Іршавський півмарафон

Іршавський півмарафон відбувся в районному центрі 8 вересня. Учасники заходу, окрім основної дистанції у 21 км, могли бігти також дистанцію в 10 км, забіг на 1 км або дитячий забіг на 400 м.

В усіх забігах всього взяли участь близько 400 бігунів з різних міст України.

Траса півмарафону становила 1 коло по шосе, з незначним набором висоти, повз кілька прилеглих сіл. По всьому маршруту для учасників були забезпечені точки регідратації, де чергували волонтери. Загалом захід супроводжували близько 200 волонтерів, однак, за словами Дениса Ізая, люди у селах де-не-де й самі за власним бажанням виходили на маршрут забігу, аби підтримати учасників.

«Також ми перейняли традицією одного з найбільших марафонів світу – Нью-Йоркського: напередодні цього великого спортивного заходу в Америці газета New York Times друкує списки всіх зареєстрованих учасників марафону. Ми запозичили цю ідею, і за кілька днів до півмарафону наша іршавська газета «Нове життя» також вийшла зі списками учасників, що зареєструвалися на забіг на всі дистанції», – розповів Денис Ізай.

На фініші усі учасники отримали пам’ятні призи, кубки, а також стилізовані дизайнерські медалі – у формі серця, з жовто-блакитним оздобленням та вигравіюваними 4 визитівками Іршавщини: Петропавлівська церква, міст через річку Іршавку і сонячний годинник в Іршаві, а також Іршавська вузькоколійка.

Переможцями Іршавського півмарафону-2024 стали:

Чоловіки

«Золото» – Сергій Расчупкін, 1:15:02

«Срібло» – Василь Юнко, 1:22:15

«Бронза» – Prefontiene Viktor, 1:22:32.

Жінки

«Золото» – Мирослава Наконечна, 1:29:30

«Срібло» – Анна Мартем’янова, 1:32:43

«Бронза» – Оксана Федик, 1:36:07.

Переможці на дистанції 10 км:

Чоловіки

«Золото» – Кирил Буяновський, 35:57

«Срібло» – Анатолій Малий, 36:59

«Бронза» – Олександр Дмитрук, 39:19.

Жінки

«Золото» – Мирослава Беца, 45:35

«Срібло» – Катерина Матьковські, 46:41

«Бронза» – Аліна Татарінова, 46:59.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінок Іршавської міської ради, Іршавського міського центру позашкільної освіти та Іршавського півмарафону

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