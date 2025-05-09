Полянська громада сплатила найбільше туристичного збору серед громад Закарпаття

Протягом січня-квітня 2025 року територіальні громади Закарпаття сплатили до місцевих бюджетів області
7 млн 830 тис. 300 грн туристичного збору, що на 33,7% більше аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомили в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОВА.
Туристичний збір, сплачений фізичними особами становить 4 390,8 тис. грн, а збір, сплачений юридичними особами – 3 439,5 тис. грн.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад:
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Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне; графік: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА
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