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Новини

Полянська громада сплатила найбільше туристичного збору серед громад Закарпаття

9 Травня 2025 15

Протягом січня-квітня 2025 року територіальні громади Закарпаття сплатили до місцевих бюджетів області
7 млн 830 тис. 300 грн туристичного збору, що на 33,7% більше аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомили в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОВА.

Туристичний збір, сплачений фізичними особами становить 4 390,8 тис. грн, а збір, сплачений юридичними особами – 3 439,5 тис. грн.

туристичний збір

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів територіальних громад:

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Фото ілюстративне; графік: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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# новини Varosh # Полянська ТГ # туристичний збір # Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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