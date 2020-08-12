Польські дипломати – про КПП “Лубня-Волосате”

Нещодавно на Закарпатті перебували Генеральний консул Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч, а також консул із політичних та економічних питань Томаш Ковал. Varosh під час зустрічі в Товаристві польської культури Закарпаття імені Гнєви Волосєвич поставив дипломатам запитання щодо туристичного потенціалу і планів стосовно КПП “Лубня-Волосате”.

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Далі подаємо цитати консулів.

Еліза Дзвонкєвіч, Генеральний консул Республіки Польща у Львові – щодо КПП “Лубня-Волосате”.

«Мені здається, що такі пропускні пункти в атракційних теренах мають туристичний потенціал. З іншого боку, вважаю, що тут дуже важливим є економічний аспект, адже кожен новий КПП – це величезні гроші. Тому важливо, аби ті дві сторони, які відкривають КПП, якось справедливо ділилися коштами. Якщо польська сторона зводить інфраструктуру, дорогу, то з українського боку теж мають бути подібні умови.

Маємо приклад, коли поляки створили інфраструктуру – і з польського боку чудово їхати до переходу, а з українського боку… І напевно поляки не зважаться на інвестиції, які могли би повторити подібний сценарій».

Томаш Ковал, консул з політичних та економічних питань.

«Дні Добросусідства підтверджують, що є потреба (у такому КПП, – ред.). І це на таких теренах, що тут, мабуть, потрібна велика інфраструктура. Якщо говорити про плани, то всі плани щодо всього призупинені, наразі про це не йдеться (мається на увазі карантин, – ред.). Але, мабуть, влада однієї та іншої країн повернуться до цього питання».

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Varosh