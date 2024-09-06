Поліцейська вишила костюм до 1 вересня дівчинці, яка втратила маму

Поліцейська офіцерка Білківської громади на Іршавщині Віта Горзов пошила і вишила до 1 вересня костюм для дівчинки, яка нещодавно втратила маму. Дівчинку забрала до себе на виховання рідна тітка, яка живе неподалік, розповіла Varosh поліцейська.

— Минулого року я відвідувала сім’ї, які опинилися в складній життєвій ситуації і потребують допомоги. Дівчинка з малозабезпеченої сім’ї, мама весь час хворіла, а цього року раптово померла, — розповіла Віта Горзов. — І тоді Анечку забрала до себе тітка, в якої троє своїх дітей, і сім’я теж малозабезпечена. Я заходжу до них час від часу і якось спитала дівчинку, чого би їй хотілося? Запропонувала зробити їй вишиванку і вона погодилася.

Жінка — захоплена вишивальниця, однак в останні кілька років, особливо з початком війни, хобі трохи відійшло на дальній план. Але тут вирішила що б не було, а костюм дівчинці до 1 вересня вишити мусить. Ускладнювали ситуацію ще й тривалі відключення світла, тому Віта Горзов користувалася будь-якою найменшою можливістю, щоб встигнути з подарунком.

— Мені дуже хотілося зробити їй приємне і коли вона приміряла той костюм — сорочку і спідничку — то я побачила, що їй сподобалося! Це було дуже приємно, — каже жінка. — І навіть мені вдалося вгадати з розміром, нічого ніде не треба було вшивати чи випускати! Я сама була вражена.

До 1 вересня жінка подарувала дівчинці ще й червоний рюкзак, канцелярське приладдя і солодощі. Відвезла до школи, хотіла ще й на лінійці побути, але не вийшло, каже. Потім директор школи прислав їй фото.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Вітою Горзов

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