Поетичний вечір, майстерка з писанкарства, театр: Афіша заходів в Ужгороді на 21-23 березня

Черговий четвер добігає свого завершення, а отже час для нашої чергової афіші заходів на прийдешні вихідні!

На цей раз вона знову вийшла надзвичайно насиченою і багатою на дуже різні за характером і наповненням заходи. Тут і освітні тренінги й заняття, і майстерклас із писанкарства – Великдень невпинно наближається!, – і нагода оглянути художню виставку одного з найвидатніших українських графіків сучасності, й ціла низка театральних вистав!

А ще, забігаючи в тиждень наступний, хочемо також запропонувати вам занотувати дату: 25 березня. Бо саме в той день в Ужгородському скансені відкриється виставка нашого талановитого земляка, неповторного Тиберія Сільваші. Детально розповімо про неї наприкінці афіші, аби ще раз нагадати про цю непересічну подію. А поки пропонуємо ознайомлюватися із заходами, які відбудуться в Ужгороді вже у наступні три дні й уже нині планувати цікаве і змістовне дозвілля!

21 березня, п’ятниця

Вечір до Всесвітнього дня поезії

Вірші, що торкаються сердець і стали шедеврами літератури прозвучать у Всесвітній день поезії від молодих ужгородських (і не тільки) поетів.

На вечорі ви зможете задекламувати улюблені рядки, поділитися власними творіннями і долучитися до обговорення поезій під акомпанемент живої музики.

Реєстрація за посиланням.

Час: 18:00.

Локація: Книгарня «Є» (пр-т Свободи, 40).

Тренінг з тайм-менеджменту

Тобі це актуально, якщо:

ти з тих, кому у сучасному шаленому ритмі життя так хочеться “встигнути все”, а годин в добі не вистачає;

знаєш, що таке внутрішнє незадоволення собою та своїми діями.

Що ж таке тайм-менеджмент насправді та як він пов’язаний з постановкою цілей? Чи потрібно докладати для цього зусилля, чи, можливо, достатньо тільки дізнатись чарівну формулу успіху?

Про це та багато іншого – на тренінгу від Мирослави Кобаль.

Участь: 300 грн.

Час: 18:30.

Локація: простір «Натхненна» *вул.Швабська, буд.68, каб.205).

22 березня, субота

Музична вистава для сімейного перегляду «Мауглі»

Хлопчик, якого виростили джунглі. Мауглі шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю. На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів.

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Обговорення/оцінка стану території кладовища на Капушанській

Чимало ужгородців висловлюють небайдужість до долі й стану старого цвинтаря на Капушанській. Тож вирішили зустрітися і попередньо обговорити спільний плані дій.

Мета зустрічі – оцінити стан території, обсяг робіт та можливості.

Збір біля входу на кладовище (орієнтир – дерев’яна церква).

Час: 14:00.

Майстерклас з писанкарства «Від Яйця райця до відродження давніх традицій»

В рамках заходу учасники зможуть ознайомитися з різноманітними традиціями святкування великодня на теренах України та Європи, дізнатись про походження свята, його атрибутів та їх значення. Вивчити давні, малопоширені заклики весни та створити писанки у різних техніках.

Участь за попередньою реєстрацією за посиланням.

Вартість участі 300 грн. (кількість місць обмежена).

За детальною інформацією можете звертатись номерами:

+380992244101, +380961598374

Час: 15:00.

Локація: середньовічна крамниця-кав’ярня «Zelo» (вул. Корзо, 5, у провулку з надписом Фарватер).

Тренінг «Як у 2025 році просувати себе, свої послуги та розвивати особистий бренд через Instagram і монетизувати його»

Навчання проведе Каріна Мальцева, smm-ниця, яка працювала у понад 50 нішах, у тому числі на міжнародних ринках.

Захід буде корисний кожній, хто хоче розвиватися в Інстаграмі, а особливо тим, хто хоче заробляти через цю соціальну мережу.

Під час заходу відбудеться розбір профілю трьох учасниць.

Вартість: 350 грн.

Час: 15:00.

Локація: творчий простір «Натхненна» (вул. Швабська, 68, каб. 205).

Виставка Андрія Чебикіна “Час Овна”

Андрій Чебикін – видатний майстер графіки, чий стиль вирізняється особливою виразністю та майстерністю. Його роботи – це поєднання класичної школи та новаторських підходів, де кожна лінія, кожен штрих має глибокий зміст.

Виставка Андрія Чебикіна – це унікальна можливість познайомитися з творчістю одного з найвидатніших українських графіків сучасності.

Час: 16:00.

Локація: Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая.

Вистава театру переселенців «УЖіК» «Король Лір»

Унікальність постановки в тому, що актори-виконавці не є професіоналами й у мирному житті займалися різними справами. Хтось був учителем, хтось ученицею, а хтось художницею або домогосподаркою. Всі вони з різних куточків України, які рятуючись від війни, опинилися у місті Ужгороді, де й народилася ця вистава.

“УЖіК”– театр акторів-аматорів навіть зумів підкорити серця глядачів

Королівського Шекспірівського театру RSC у Стретфорд-на-Ейвоні, що є батьківщиною самого Шекспіра. Зал щоразу аплодував акторам стоячи, кликали їх на біс.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний театр ляльок.

Перформанс в період весняного рівнодення від плейбек-театру «Станція Уж»

Побути разом в часи міжсезоння та невизначеності: розказати історію та почути інших, дозволити собі не мати відповідь та отримати підтримку, відчути себе ок на пару годин та знати, що це можливо.

Побачити мистецтво буденних історій, познайомитись з нами або прийти вже як до добрих друзів, обговорити побачене з чаєм та смаколиками.

Вхід вільний, за реєстрацією.

Час: 19:00.

Локація: Арт-простір Станція Уж (вул. Швабська, 9).

Оновлена вистава Закарпатського обласного муздрамтеатру «Готель між двох світів»

Чи є життя після смерті? Що чекає наші душі, коли тіло стає нежиттєздатним? Чи є світло в кінці найчорнішого тунелю? На ці запитання глядачі дошукуватимуться відповідей разом із героями химерної драми.

Хоча дія відбувається у звичайному готелі, він має надприродну атмосферу, символізує перехідний стан між життям і смертю. Вистава зачіпає глибокі теми – кохання, долі, сенсу життя та вибору, який робить людина. Кожен герой має унікальну історію і переосмислює власну драму, що зрештою змінює його.

Постановку за п’єсою сучасного франко-бельгійського драматурга Еріка-Емманюеля Шмітта здійснив головний режисер театру, заслужений артист України Михайло Фіщенко.

Художниця-постановниця – Людмила Бєлая.

Балетмейстер – Дмитро Сньозик.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

23 березня, неділя

Романтична казка-вистава для дітей «Витівки короля Дроздоборода»

Історія про те,якою ж важливою є краса душі! Яскрава,вишукана цікава казка,яка точно посяде особливе місце у вашому серці.

Приходьте,щоб побачити чи вдасться шляхетному королю Дроздобороду закохати в себе гордовиту принцесу.

Час: 12:00.

Локація: Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Заняття у Майстерні писанкарства

Цього тижня відбудеться третє заняття курсу, присвячене лемківській писанці.

Майстриня: Людмила Губаль – заслужена майстриня народної творчості України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Вартість: 400 грн/заняття (матеріли та вхідний квиток включені).

Реєстрація за посиланням.

Час: 13:00.

Локація: мала виставкова зала Закарпатського музею народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

Концерт Камерного хору Cantus «Йоган Себастьян Бах. 340 років від Дня народження»

У програмі: Мотет: «Singet dem Herrn» BWV 225; Мотет: «Komm, Jesu, Komm» BWV 229; «Et incarnatus», «Crucifixus» з меси h-moll BWV 232; Мотет: «Fürchte dich nicht, ich bin bei dir» BWV 228.

Солісти: Оксана Щербата (сопрано), Анна Тромпак (меко сопрано), Іштван Халус (баритон), Віктор Федишин (тенор), Дмитро Шевченко (орган, клавесин).

Художній керівник та диригент – народний артист України Еміл Сокач.

Хормейстер – Ондраш Тазінгер.

Реєстрація обов’язкова за посиланням.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музей ім. Й. Бокшая.

Вистава Закарпатського муздрамтеатру «8 люблячих жінок» у постановці київського режисера Віталія Семенцова

Невже для того, щоб дізнатись правду, потрібно когось вбити? Вісім жінок приймають правила гри!

У великому маєтку із потужною брамою живе велика «дружня» сім’я, у якій кожен готовий зруйнувати іншу людину за будь-яку ціну, аби просто отримати любов. Чи гроші?

Ця історія – детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору. Ключ до розгадки – вже у її руках. Але хто з них – та сама «вона»?

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв (вул. І. Чендея, 12).

Вистава аматорського театру-студії Provocator «Боїнг-Боїнг»

Успішний та привабливий архітектор Бернар, любить витонченість та красу у всьому. Він створює нові унікальні форми, та найбільшим його витвором мистецтва є ідеальна схема, яка дозволяє йому вести скромне полігамне життя. Але одного дня “дещо” змінює його ідеальну схему…

Комедія-фарс, яка занурить вас у Париж 60-х.

Бронювання квитків в приват, або ж за номером 0679796704 (дзвінки, viber, telegram).

Час: 18:00.

Локація: вул. Руська 3, обласний будинок культури профспілок.

25 березня, вівторок

Виставка «Сільваші. Випадковості та монохроми»

Як живописець, Тіберій Сільваші працює з об’єктами, діяльність митця не закінчується картиною, не обмежується в просторі. Роботи на папері, що зʼявляються із уваги автора до відходів виробничого процесу, є живописом, що вийшов за межі його монохромів та інших робіт на полотнах. Тіберій вирощує живопис, нашаровуючи колір за кольором олійну фарбу, під монохромом залишаються інші кольори та текстури, що утворюють внутрішню структуру твору, стаючи невидимим, але відчутним для глядача.

«Випадковості» можна назвати найвищою точкою свободи в мистецтві. Бо саме ця випадковість навіть не мала множини можливих варіантів. Знову Тіберій підводить нас до нового, яке настільки просте, що далі за цим вже наче нічого не стоїть, проте це – ілюзія. Ми спостерігаємо за філософією – те, що могло б бути, але могло і не бути, тобто воно не є необхідністю, але з’явилось.

«Монохроми» – це не колір. Це те, що за ним, і те, що робить його кольором. Час: 15:00. Локація: Закарпатський обласний музей народної архітектури та побуту (вул. Капітульна, 33а).

Афіша доповнюється…

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Василь Трофименко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.