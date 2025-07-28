Поетичний тур “Вільності”: Тетяна Власова вперше презентує свої вірші в Ужгороді, Мукачеві та Хусті

Українська поетка, культурна менеджерка та громадська діячка Тетяна Власова вирушає у фінальний заїзд великого всеукраїнського туру з презентацією своєї нової поетичної збірки «Вільність».

Серед іншого, презентації книги «Вільність» авторства Тетяни Власової відбудуться також в Ужгороді, Мукачеві та Хусті.

Зустрічі із читачами на Закарпатті триватимуть у межах туру, який охопив 26 міст України, розповіла у коментарі Varosh Тетяна Власова. Раніше вона вже презентувала збірку у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Вінниці, Хмельницькому, Львові тощо.

Загалом «Вільність» – це друга поетична збірка Тетяни Власової (дебютна “Ефект близькості” вийшла у 2021 році) та перша, яка побачила світ у час повномасштабної війни.

За словами поетки, книга стала “поетичною хронікою воєнного часу”, в якій вона говорить про те, що ми проживаємо щодня: любов, внутрішні шрами й незламну волю.

«У збірці, напевно, 95% – це вірші, написані від весни 2022 року. Серед них є буквально кілька віршів, написаних раніше, які мені здалося доречним додати. Тому ця книжка – це така хронологія нашого воєнного часу повномасштабної війни», – сказала Тетяна Власова.

Закарпатський етап туру – особливий, адже це перший візит поетки до Ужгорода, Мукачева й Хуста з презентацією власних віршів. До цього, каже поетка, вона бувала на Закарпатті як гостя, нині ж завітає, аби зустрітися з читачами та розповісти про свою творчість.

Загалом книга поезій «Вільність» вже доступна для продажу у книгарнях та на онлайн-платформах. Придбати її можна буде й безпосередньо під час зустрічей із авторкою у трьох містах Закарпаття.

Презентації у закарпатських містах

Відкриватиме «презентаційний» візит Тетяни Власової Хуст: тут зустріч з авторкою відбудеться 6 серпня о 17:00 у “Книгарні Є”.

Вже наступного дня, 7 серпня о 18:00 Тетяна Власова презентує «Вільність» у Мукачеві, а 8 серпня, о 18:30 – в Ужгороді. Зустрічі так само відбуватимуться у «Книгарні Є».

Презентацію в Ужгороді модеруватиме Світлана Тодер – артменеджерка, письменниця, яка є співавторкою збірників казок та водночас учителює та відповідає за дозвілля учнів одного з навчальних закладів Ужгорода.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Тетяни Власової у Фейсбук

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