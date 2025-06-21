Подружжя волонтерки та військового зупиняють рух на транспортному мосту в Ужгороді на хвилину мовчання

Волонтерка Власта Рейпаші та її чоловік, військовослужбовець Володимир Васянович почали щодня о 9:00, у загальнонаціональну Хвилину мовчання, зупиняти рух автомобілів на транспортному мосту в Ужгороді.

Роблять це власними силами: перекриваючи смугу зустрічного руху на своєму авто і в такий спосіб змушуючи зупинитися транспортний потік.

До таких дій вдалися, аби на практичному рівні впровадити в Ужгороді загальноукраїнську ініціативу вшановування пам’ять загиблих у російсько-українській війні захисників, розповіла у коментарі Varosh Власта Рейпаші.

«Ми приїжджаємо завчасно, стаємо на міст і на хвилину зупиняємо весь рух, — розповідає Власта. — Мій чоловік — військовий, три роки служив на сході, зараз через стан здоров’я є обмежено придатним і працює в ТЦК. Але навіть під час роботи він намагається «вирватися», щоб провести хвилину мовчання, позаяк це дуже важливо».

Разом із приватним автотранспортом на мосту зупиняються і маршрутні таксі. У розмові жінка згадала, як під час зупинки із «маршрутки» вийшов водій, залишивши двері відчиненими. З тим, аби пасажири за бажання могли також вийти вшанувати пам’ять захисників. Сам же стояв поруч з автобусом, схиливши голову.

За словами Власти Рейпаші, акцію будуть проводити надалі щодня о 9:00 ранку, особливо у робочі дні, коли в місті активний трафік. При цьому закликають долучатися усіх ужгородців та мешканців інших міст області, аби поширювати практику вшанування полеглих у війні по всьому Закарпаттю.

«Хвилина мовчання запроваджена на загальнонаціональному рівні, вона має відбуватися по всій країні. У нас, на жаль, не всюди цього дотримуються. Звісно, що не зупиняється “швидка”, яка їде на порятунок людського життя, пожежна служба або поліція, які їдуть на виклик. Але всі інші, кожен може зупинитися, навіть просто на місці — щоб вшанувати тих, чиї серця зупинилися назавжди. », — наголошує волонтерка.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в Ужгороді

Хвилина мовчання о 9:00 — офіційна ініціатива, запроваджена в Україні з метою щоденного вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні.

Як повідомляв Varosh, у березні поточного року виконком Ужгородської міської ради ухвалив рішення про запровадження хвилини мовчання у місті. Однак згадане рішення має рекомендаційний характер.

Як засвідчило раніше дослідження, проведене студентами УАЛ в Ужгороді, лише 58% працівників кав’ярень у місті дотримуються всеукраїнської хвилини мовчання.

Тим часом небайдужі містяни двічі на тиждень проводять акцію, покликану нагадати громадськості про хвилину мовчання та закликати не ігнорувати її.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Відео Власти Рейпаші

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