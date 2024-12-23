Подружжя Олександра та Іванки Войтовичів відкрили арт-галерею в Ужгороді

Voyt Art Gallery – так називається арт-галерея, яку днями відкрили в Ужгороді подружжя художників Олександра та Іванки Войтовичів.

Ідею облаштувати в обласному центрі Закарпаття мистецький простір, який би став майданчиком для спілкування, занурення у світ творчістю та можливістю перемкнутися від важкої реальності, подружжя художників плекало від осені, розповів у коментарі Varosh художник Олександр Войтович. Втілити ідею в життя, завдяки сприянню долі та підтримці друзів і знайомих, символічно вдалося за кілька днів до Різдва.

До повномасштабної війни подружжя Войтовичів мешкало у Львові: Олександр – львів’янин, Іванна – ужгородка, донька відомих закарпатських митців Івана та Надії Дідик. Позаяк вся мистецька діяльність Войтовичів на той час була зосереджена у Львові, там же з’явилася і перша галерея подружжя – Art Atelier Voytovych.

За деякий час після початку повномасштабного вторгнення Олександр та Іванна Войтовичі переїхали в Ужгород, де живуть і творять і понині.

«Позаяк у нас вся родина – митці, то ми в певний момент почали відчувати, якою великою є потреба у висвітленні й промоції мистецтва в місті. З великою війною в Ужгород приїхало багато цікавих, дієвих, активних, талановитих людей. У нас з’являлися нові знайомства, ми багато спілкувалися, і вирішили, що хочемо творити якесь нове мистецьке середовище», – розповів Олександр Войтович.

Іванна Войтович додає: рішення про облаштування арт-галереї народилося після прийняття та усвідомлення, що наразі вороття до попереднього життя немає, а отже потрібно жити і творити тут і зараз. Знову ж таки, окремим натхненням для прийняття цих обставин стали українці, які продовжують жити, працювати і створювати нове у непростих обставинах.

«Коли ми переїхали в Ужгород, то психологічно все чекали, коли випаде нагода повернутися у Львів. А потім побачили, як люди довкола, не чекаючи на кращі часи, відкривають нові бізнеси, розвивають вже існуючі, як оптимістично працюють, розвиваються, не втрачають віру і підтримують позитивний настрій попри все. Усвідомлення цього вплинуло й на нас, ми почали працювати над створенням галереї. Бо так, мистецтво не може закінчити війну. Але воно може допомогти її перебути», – сказала Іванна Войтович.

Нині арт-галерея – це мистецький простір, в якому можна побачити світ очима подружжя Войтовичів: тут представлені роботи Олександра та Іванни різних років і з різних колекцій. Творче середовище доповнили тематичними аксесуарами, оздобили інтер’єр окремими інтерактивними елементами з минулого, теперішнього та з намаганням зазирнути у майбутнє – так, аби гості могли відчути себе поза часом.

Нині мистецький простір не має визначеного режиму роботи, потрапити сюди можна за попереднім записом, сконтактувавши із митцями за електронною адресою: voytartgallery@gmail.com.

«Зараз арт-галерея працює, скажімо так, у «закритому» режимі – за запитом і зверненнями людей, зацікавлених мистецтвом, тих, хто хоче зануритися у мистецький світ і побачити його нашими очима. Це середовище «клубного» типу для людей, яким справді цікавий такий формат, які хочуть відчути атмосферу, посидіти, подивитися, поспілкуватися. Ми вже маємо кілька ідей щодо можливих подальших колаборацій, допускаємо якісь певні цікаві співпраці, презентації, заходи. Але наразі працюємо у такому форматі», – сказав Олександр Войтович.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані подружжям Войтовичів

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