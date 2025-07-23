Facebook
Instagram
YouTube
Новини

В Ужгородському скансені відкрилася виставка подружжя Кочут “Формула дуету”

23 Липня 2025 69

У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилася виставка робіт творчого подружжя Андрія та Олесі Кочут. Виставка «Формула дуету: співіснування текстур подружжя» об’єднала дві унікальні стихії: інженерну точність і мистецьку інтуїцію, метал і вовну, дерево та скло. Адже кожен із подружжя працює в окремому творчому напрямку: пан Андрій – малювання, ковальство, точіння дерева, пані Олеся – валяння вовни, ліплення, в’язання, малювання вітражів.

gal-303590
gal-303569
gal-303625
gal-303618

Нині в скансені експонуються по 21 роботі від кожного з них.

— Ми не домовлялися, так вийшло. що відібрали порівну робіт. — сказала Varosh Олесі Кочут. — З моїх робіт тут є ті, які я робила найперші і аж до тих, які виготовила два тижні тому.

gal-303611
gal-303583

Вона уже понад 10 років займається валянням вовни – від виробів для практичного користування (жіночі сумочки, домашні капці) до інтер’єрних картин і панно. Саме картини та панно виконані Олесею Кочут у техніці мокрого та сухого валяння презентовані в скансені.

— Ужиткові вироби мої тут не представлені. Для гостей на відкритті було бонусом те, що прийшли три наші невістки і ми всі були з валяними моїми сумочками.

виставка батьків Кочут7

Виставка «Формула дуету: співіснування текстур подружжя» триватиме в скансені до 3 серпня.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородський скансен

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# "Формула дуету" # Андрій та Олеся Кочут # виставка # новини Varosh # Ужгородський скансен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

В Ужгороді другий день триває протест проти підписаного Зеленським закону №12414

5 ветеранських бізнесів з Ужгорода стали переможцями конкурсу “Траєкторія” від Дія.Бізнес

На Пагорбі Слави продовжать ховати воїнів: в Ужгороді пройшли громадські обговорення (Доповнено)

У містах України пройшли протести проти закону щодо НАБУ і САП. До акції долучився й Ужгород