В Ужгородському скансені відкрилася виставка подружжя Кочут “Формула дуету”

У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрилася виставка робіт творчого подружжя Андрія та Олесі Кочут. Виставка «Формула дуету: співіснування текстур подружжя» об’єднала дві унікальні стихії: інженерну точність і мистецьку інтуїцію, метал і вовну, дерево та скло. Адже кожен із подружжя працює в окремому творчому напрямку: пан Андрій – малювання, ковальство, точіння дерева, пані Олеся – валяння вовни, ліплення, в’язання, малювання вітражів.

Нині в скансені експонуються по 21 роботі від кожного з них.

— Ми не домовлялися, так вийшло. що відібрали порівну робіт. — сказала Varosh Олесі Кочут. — З моїх робіт тут є ті, які я робила найперші і аж до тих, які виготовила два тижні тому.

Вона уже понад 10 років займається валянням вовни – від виробів для практичного користування (жіночі сумочки, домашні капці) до інтер’єрних картин і панно. Саме картини та панно виконані Олесею Кочут у техніці мокрого та сухого валяння презентовані в скансені.

— Ужиткові вироби мої тут не представлені. Для гостей на відкритті було бонусом те, що прийшли три наші невістки і ми всі були з валяними моїми сумочками.

Виставка «Формула дуету: співіснування текстур подружжя» триватиме в скансені до 3 серпня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородський скансен

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