Соціальний портал електронних послуг Мінсоцполітики презентували днями в межах диджитал-форуму «GLOBAL DIGITAL SOCIAL FORUM 2024: можливості для громад». Тепер не обовʼязково звертатися до найближчого органу соцзахисту населення у громаді, можна подати заяву на отримання соціальних послуг в особистому кабінеті на платформі, йдеться на сторінці Урядового порталу.

На порталі також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень.

Соціальні послуги – це лише перший етап розвитку Соціального порталу Мінсоцполітики, кажуть у міністерстві. Надалі функціонал наповнюватимуть, зокрема, планують доповнити функціонал можливістю подавати заяви на призначення соціальних допомог.

Бета-тестування порталу провели у громадах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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