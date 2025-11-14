Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита на форумі Re:Open Zakarpattia 2025 повідомив, що два ресторани “Макдональдс” на Закарпатті платять майже стільки ж податків, як лісова галузь області. Було озвучено: від вирубки лісу за 2024 рік Закарпаття отримало надходжень у бюджет у сумі 17 млн грн, а два “МакДональдси” сплатять у цьому році 16 млн грн податків.

Коментуючи появу цієї інформації в інформаційному просторі, депутатка Закарпатської обласної ради Ірина Мацепура, назвала озвучені цифри “дивними”. За її інформацією, лише її деревообробне підприємство “ВГСМ” у Великому Бичкові торік сплатило різних податків на суму 14 млн гривень.

– Думаю, має йтися десь про мільярд (податків з лісової галузі – ред.). Можливо, йдеться про якийсь один податок – на прибуток, наприклад. Але він залежить від дуже багатьох факторів і не може прирівнюватися до закладу харчування, – зазначила Ірина Мацепура.

Йшлося саме про пилорами – Іванчо

Згодом ситуацію із розбіжністю цифр прокоментував заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. За його словами, у контексті згаданих Віктором Микитою 17 млн грн податків ішлося про сплату 17 млн грн податку саме лісопильнями до місцевого бюджету.

– Йшлося саме про лісопильні (пилорами) – підприємства й ФОПи, які займаються первинною обробкою деревини. У 2024 році вони сплатили до місцевих бюджетів близько 17 млн грн, – повідомив Василь Іванчо.

За його словами, на Закарпатті є декілька сотень таких суб’єктів господарювання. На них працює близько 470 спеціалістів. Середня офіційна зарплата на таких підприємствах становить трохи більше ніж 11,7 тисячі грн.

– Окрім того, за офіційними даними, лише через Закарпатську митницю у 2024 році було експортовано понад 210 тисяч кубометрів дошки. Але ця продукція практично не має доданої вартості – відправляється сировина замість готового продукту, який міг би створювати робочі місця тут, на Закарпатті. Для нас усіх це сигнал до відвертої розмови, оскільки на форумі йшлося про чесний діалог щодо розвитку Закарпаття. Частина підприємств продовжує працювати в тіні, з низькою офіційною зайнятістю та мінімальними відрахуваннями до бюджетів громад, – додає Іванчо.

Наслідок викривленого сприйняття лісової галузі

На думку Ірини Мацепури, маніпуляції з цифрами та спрощені порівняння – це наслідок багаторічного викривленого сприйняття лісової галузі. За її словами, після інформаційних кампаній 2018 року, коли в медіа активно поширювалися сюжети про корупцію в лісах, тотальні крадіжки та “лисі Карпати”, галузь зазнала серйозного удару по репутації.

– Наслідки були такі: наелектризоване суспільство, яке кожну машину лісу вважало краденою, лісгоспи, які навіть не хотіли починати робити чергову лісовпорядну документацію, бо треба було робити оцінку впливу на довкілля, а в “пекло” зборів іти ніхто не хотів, – зазначила Ірина Мацепура.

При цьому висловила думку, що сьогодні багато керівників галузі не аналізують реальний стан лісової економіки, а прикриваються показниками зростання цін. Тим часом обсяги заготівлі деревини за останні роки скоротилися утричі, що призвело до масових втрат робочих місць у гірських громадах.

Василь Іванчо, своєю чергою, заявив, що деревообробна промисловість для Закарпаття має стратегічне значення, а прибуток від галузі повинен залишатися в краї, створювати робочі місця та наповнювати місцеві бюджети.

За його інформацією, за останні 20 років в області скоротилась не лише кількість працюючих у цій галузі – припинили діяльність потужні деревообробні комбінати. Так, у 2000 році на деревообробних підприємствах працювало понад 20 тисяч осіб, у 2005 році – більш як 10 тисяч, у 2021 році – понад 5,6 тисячі. Станом на сьогодні – близько 4 тисяч фахівців.

Додав, що для покращення ситуації обласна влада залучила одну з найбільших інвестицій саме в деревообробну галузь – близько 300 млн доларів. Сучасний індустріальний парк запрацює у першому півріччі 2026 року та забезпечить близько 2000 робочих місць після повного запуску.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Василя Іванча

