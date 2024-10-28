“Подарунок від Янгола”: на Закарпатті стартувала передріздвяна акція

Десятий рік поспіль на Закарпатті проходить акція “Подарунок від Янгола”. Подарунки, які збирають звичайні українці, закарпатці, волонтери Благодійного Фонду “Сім’я Христа” розвозять і дарують дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам, людям у складних життєвих обставинах. До повномасштабного вторгнення подарунки отримували діти на Закарпатті, а з початком війни волонтери фонду їздять по всій неокупованій території України.

— Концепція акції полягає в тому, щоб не чекати подарунків від закордонних донорів, а готувати їх самим, самому стати добром для іншого, — пояснив Varosh керівник фонду Рудольф Балажинець. — Ви можете підібрати і придбати речі в подарунок у магазині чи виготовити їх власноруч, разом зі своїми дітьми. Ми мотивуємо людей дарувати свою підтримку, любов та турботу іншим, а не тільки чекати на неї. І діти, готуючи подарунки іншим дітям, можуть бути прикладом у своєму віці для інших.

Чоловік розповів: до повномасштабного вторгнення волонтери збирали близько 2 тисяч подарунків, а з початком війни — 4,5, а торік 5 тисяч. Допомагали усім закарпатським інтернатам, будинкам для літніх людей та дітям із малозабезпечених родин у селах. Проїхали біля 4 тис км. Тепер же їздять з подарунками на Запорізький напрямок, Херсон, Харків, планують охопити всі притулки для переселенців на Закарпатті, малозабезпечені сім’ї, будинки для літніх людей та прифронтові міста.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото БФ “Сім’я Христа”

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