По 6 років тюрми присудив суд ґвалтівникам школярки на Закарпатті

Сьогодні у Воловецькому районному суді відбулося засідання у справі зґвалтування підлітками школярки у Верхніх Воротах.

За результатами розгляду справи суд присудив усім трьом підсудним реальні терміни ув’язнення – по 6 років позбавлення волі. Про таке повідомляють у юридичній компанії «Міллер», чиї адвокати представляли у суді інтереси постраждалої школярки.

Відповідно до вироку, обвинувачених взяли під варту одразу в залі суду.

При цьому, підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком суд не встановив.

Як відомо, у серпні 2021 року троє учнів 10 класу заманили на рік молодшу від себе односелицю в підвал, де здійснили над нею сексуальну наругу. Вирок у справі Воловецький районний суд виніс у 2023 році, звільнивши хлопців від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Вирок в апеляції оскаржила юридична компанія «Міллер». Влітку 2023 року Закарпатський апеляційний суд повернув справу на новий розгляд до Воловецького районного суду. Нині ж, після 628 днів нового розгляду справи, суд виніс вирок.

«Суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували», – повідомляють у юридичній компанії «Міллер».

Що було раніше

24 серпня 2021 року в селі Верхні Ворота на Воловеччині троє 10-класників середньої школи запросили знайому дівчину, 9-класницю в підвал помешкання одного з хлопців. Там вони по черзі здійснили статеву наругу над дівчиною, використовуючи пальці рук, і відзняли процес на телефон. Згодом це відео поширили в інтернеті та між учнями школи, в якій навчались і вони, і зґвалтована дівчина.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 ККУ – Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. В процесі розслідування справу перекваліфікували на насильство, яке, начебто, здійснювалося без проникнення в тіло потерпілої.

На суді всі троє ґвалтівників визнали свою вину.

16 березня 2023 року Воловецький районний суд оприлюднив вирок: за ч. 3 ст. 153 – Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. І одночасно з тим, відповідно до ст. 104 суд звільнив ґвалтівників від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки. Окрім того, ґвалтівників зобов’язали виплатити постраждалій 180 тис. грн – по 60 тис. грн кожний.

Влітку 2023 року Воловецький районний суд розпочав повторний розгляд справи. Адвокати обвинувачених за цей час намагалися закрити провадження. Однак суд відповідне клопотання відхилив.

Також підсудні намагалися мобілізуватися до лав ЗСУ в Обухівському ТЦК, попри те, що є 18-річними. Завдяки суспільному розголосу та реакції Міноборони у незаконній мобілізації їм відмовили.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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