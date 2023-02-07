Платне паркування започаткували на кількох центральних вулицях Ужгорода

В тестовому режимі розпочалося платне паркування автомобілів, наразі на окремих місцях для паркування на трьох локаціях – вулицях Олександра Фединця, Льва Толстого та площі Жупанатській, — повідомляє міськрада.

Місця для платного паркування позначені відповідною дорожньою розміткою та дорожніми знаками.

Вартість години паркування – 25 гривень. Сплатити можна у терміналах синього кольору, які встановлені на цих локаціях, або готівкою, або засканувавши QR-код у терміналі самообслуговування. Протягом цього тижня також будуть встановлені PayPass-термінали та роздруковані таблички із QR-кодом, щоб можна було сплатити через спеціально створений додаток.

Плата за паркування стягується у період із 8:00 до 19:00, тарифікація погодинна, перші 10 хвилин – безкоштовно. Оператором платного паркування є комунальне підприємство «Ужгородпарксервіс».

Із 15 лютого за паркування на цих локаціях без плати стягуватиметься штраф, — кажуть у міськраді.

Протягом тестового тижня ужгородців та гостей міста просять випробувати нововведення, пропозиції або зауваження просять писати на електронну пошту transp@rada-uzhgorod.gov.ua .

Varosh

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