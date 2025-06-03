Півсотні заявок і міжнародне журі: триває конкурс журналістських робіт про Закарпаття

У квітні Інститут центральноєвропейської стратегії оголосив конкурс журналістських робіт про Закарпаття. Мета конкурсу — відзначити журналістські матеріали, у яких висвітлюються теми регіонального розвитку Закарпаття, боротьби з корупцією (попередження, розбудова прозорості та доброчесності), верховенства права, соціальної згуртованості, міжетнічного діалогу, інтеграції ВПО, доброго врядування в рамках загального наративу про вступ України до ЄС та національну стійкість.

Протягом квітня-травня 2025 року тривав перший етап конкурсу — збір заявок. Всього було подано 51 матеріал від 24 авторів (в деяких випадках колективів авторів). Серед робіт — відеосюжети, інтерв’ю, друковані тексти у медіа та публікації у соцмережах від журналістів та громадських діячів із Закарпаття, Волині, Києва та ін. До прикладу, минулого року закарпатські журналісти подали на конкурс 26 матеріалів.

Оголошення та нагородження переможців відбудеться в кінці червня, точну дату організатори повідомлять пізніше.

Журі та оцінювання

До складу журі будуть входити експерти зі Словаччини та України. Зокрема, від Словаччини представники Transparency International Slovakia — Міхал Пішко та Любош Костеланський, у минулому обидва журналісти. Минулого року вони також оцінювали роботи.

З української сторони оцінювати роботи буде Росана Тужанська, CEO та співзасновниця медіа Varosh. Інший член журі уточнюється.

Конкурсні роботи мають оцінюватися за такими критеріями:

якість контенту і журналістського висвітлення теми;

форма медіапродукту та його привабливість;

актуальність та значущість матеріалів для належного врядування та відповідність до тем і умов конкурсу.

Конкурс журналістських робіт про Закарпаття проводиться в рамках тристороннього проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/регіональному рівнях в Україні: приклад Закарпатської області”, що фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів в рамках програми MATRA.

Дзвінка Білоног, Varosh

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