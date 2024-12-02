Пів сотні вишитих за музейними взірцями сорочок представлять в Ужгороді

Виставка «Своя сорочка» відкриється в обласному центрі Закарпаття.

На виставці можна буде оглянути вишиті сорочки, характерні для різних районів та етногруп Закарпаття, які відтворювали за музейними взірцями учасниці студії вишивки «Косиця» різних років.

Як розповіла у коментарі Varosh співорганізаторка виставки, кураторка-майстриня студії «Косиця» Галина Мунчак, студія вишивки при ужгородському скансені діє від 2015 року з вимушеними перервами. За цей час тут відбулося 8 курсів, на кожному з яких учасниці реплікували одну з обраних з фондів музею сорочок. Зараз саме триває черговий студійний курс з вивчення та відтворення чоловічої сорочки гуцулів Закарпаття.

«За час роботи студії деякі з учасниць створили і по 3, і по 5 сорочок: прийшли на 1 курс, далі зацікавилися, записалися й на наступний, і потім ще. Хтось відтворював повну репліку, хтось робив за мотивами, відтворюючи взір, але в іншій колористиці, наприклад. Маємо в доробку бойківські, лемківські, сорочки боржавських долинян, заспульниці – сорочки тереблеріцьких долинян. Є одна сорочка іршавка, гуцульська жіноча, чоловічі сорочки», – розповіла Галина Мунчак.

Загалом на виставці представлять 50 сорочок від понад 20 майстринь-випускниць студії «Косиця». Окрім дорослих, також будуть представлені дитячі сорочки і окремо – гайтка: довгий вишиваний рушник, в якому в давнину матері носили маленьких діток.

За словами Галини Мунчак, представлені на виставці сорочки – це лише частина з тих, які створили учасниці за весь час роботи «Косиці». Деякі з робіт, як от вишиті сорочки для немовлят, народжених у День Незалежності, або ті, що створювалися в межах акції «Сорочка для захисників», до експозиції зі зрозумілих причин не увійдуть.

«Свого часу у нас також навчалася жінка з Київщини, яка під час повномасштабного вторгнення евакуювалася до Сваляви і приїжджала на студійні заняття в Ужгород. Зараз вона вже повернулася додому, відповідно, зі своєю вишитою на Закарпатті сорочкою. Ще одна учасниця вишивала сорочку в подарунок для доньки за кордон. Тому деякі з сорочок немає фізичної змоги продемонструвати на виставці», – сказала Галина Мунчак.

Виставка «Своя сорочка» відкриється у Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту 4 грудня о 15:00.

Оглянути експозицію у скансені можна буде впродовж 3 тижнів.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрінформ, на фото Галина Мунчак

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.