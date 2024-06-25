Після дворічної перерви знову відбудеться Мукачівський півмарафон: “екскурсійно-пізнавальний”

У вересні у місті над Латорицею знову пройде Мукачівський півмарафон. Захід буде благодійним, всі кошти з його проведення спрямують на підтримку ЗСУ.

Культура проведення бігових забігів у Мукачеві зародилася у 2018 році. Востаннє Мукачівський півмарафон відбувся у 2021 році, і з початку повномасштабної війни захід не проводили, розповів коментарі Varosh співорганізатор Mukachevo Half Marathon Олег Казибрід.

Цього року організатори вирішили відновити бігове свято і зробити його благодійним – усі кошти з внесків, що надійдуть від реєстрації учасників, направлять на допомогу війську. До фінансової підтримки в організації заходу, сказав Олег Казибрід, залучатимуть партнерів.

«Плануємо, що участь у забігу візьмуть близько 500 учасників – це виключно на основні дистанції: півмарафон, 10 кілометрів та естафета. Окрім основних дистанцій, також будуть дитячі забіги і благодійний забіг на 1 км – він відбудеться у центральному парку, взяти участь у ньому можуть і дорослі, і діти, і навіть сім’ї», – сказав Олег Казибрід.

Цьогорічний півмарафон матиме нову особливість – дистанція пролягатиме так, аби охопити всі визначні місця Мукачева. За словами Олега Казибріда, таким чином забіг додатково стане своєрідною біговою екскурсією – повз замок Паланок, центральну частину міста, пам’ятник Святому Мартину, Ратушу, Свято-Миколаївський монастир, парк, набережну – локації, які будуть цікаві, в першу чергу, гостям міста.

Крім того, зараз організатори працюють над створенням аудіоекскурсії для учасників: «Хочемо так зробити, щоб учасники могли на старті надіти навушники, завантажити аудіоекскурсію з сайту, і на всій дистанції могли слухати розповідь від наших екскурсоводів про місто та пам’ятки, що розташовані на маршруті».

Ще однією особливістю Мукачівського півмарафону буде те, що проведуть його в суботу, тоді як традиційно такі масові бігові заходи відбуваються в неділю. Зробити це організатори вирішили з тим, аби гості міста, що приїдуть на забіг, після півмарафону мали час прогулятися Мукачевом, оглянути місто та відвідати заклади. Також для учасників основних дистанцій забезпечать можливість відпочинку та відновлення у місцевому аквапарку “Карпатія”.

Мукачівський півмарафон відбудеться 21 вересня. Кількість учасників на кожну з дистанцій обмежена: до 200 учасників на власне півмарафон та «десятку», до 25 команд – на естафету, до 100 учасників – на дитячі та благодійний забіги.

Реєстрація за посиланням.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Аттіла Федик

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