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Новини

Після балістики росіяни атакували Кривий Ріг шахедами: кількість загиблих зросла до 19

5 Квітня 2025 28

У місті оголошено Дні жалоби.

Вдруге за добу росія піддала Кривий Ріг удару: після обстрілу балістикою ворог здійснив по місту масовану атаку шахедами.

Як повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, число жертв внаслідок російських терористичних атак зросло: 19 людей загинуло, 9 із них – діти.

Також внаслідок ударів постраждали 68 людей – від 3-місячної дитини до людей похилого віку.

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«40 людей зараз перебувають у лікарнях, двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані. З постраждалих у наших лікарнях 17 – у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу», – повідомив Олександр Вілкул.

Ворожий удар спричинив кілька пожеж у приватному житловому секторі. Станом на ранок 5 квітня один будинок зруйновано, загалом 34 будинки постраждали. Також зазнали руйнувань і пошкоджень 6 навчальних закладів, магазини, об’єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі. Масштаби досі уточнюються.

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Ліквідація наслідків атаки тривала впродовж усієї ночі. До 02:45 аварійно-рятувальна операція була завершена, але комунальники продовжували працювати всю ніч. У деяких будинках немає електро- та газопостачання – ведуться відновлювальні роботи.

У місті розгорнуто Штаби допомоги людям, які працювали вночі і продовжують працювати зараз.

Вночі в області працювало ППО:  було збито 6 ворожих БпЛА, повідомив Олександр Вілкул.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок терористичних атак росії по місту.

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росія атакувала Кривий Ріг шахедами

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук Олександра Вілкула та ДСНС УКраїни

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