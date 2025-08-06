Пільговий проїзд для школярів в Ужгороді: що потрібно зробити батькам

З 1 вересня 2025 року пільговий проїзд у громадському транспорті для ужгородських школярів доступний лише за наявності персоналізованої транспортної картки. Учнівського квитка недостатньо.

Знижка для школярів становить 50 % вартості проїзду впродовж навчального року.

Щоб учні могли скористатися пільговим проїздом, батькам потрібно замовити учнівську пільгову картку у мобільному застосунку CIVIL, який доступний для завантаження у Google Play та Apple Store.

— Оформити картку для своєї дитини батьки можуть онлайн у мобільному застосунку CIVIL, авторизувавшись через «Дію», — каже Андрій Ковалик, директор ТОВ «КМС». — Потім подані онлайн документи прийме працівник навчального закладу. Якщо все зроблено правильно, то батькам надійде сповіщення у додаток про готовність пільгової картки дитини. Картку можна буде отримати в Центрі обслуговування пасажирів.

Відеоінструкція замовлення учнівської картки у мобільному застосунку:

Як оформити учнівську транспортну картку офлайн

Якщо у батьків немає можливості оформити картку для дитини онлайн, то це можна зробити офлайн у Центрі обслуговування пасажирів оператора електронного квитка у м. Ужгород. Він знаходиться за адресою площа Поштова, 4 (приміщення «Укрпошти», вхід через арку з вул. Небесної Сотні).

Для отримання картки в офісі оператора необхідно подати наступні документи:

заповнену заяву та згоду на обробку персональних даних;

копію свідоцтва про народження дитини та/або ID картки здобувача освіти;

довідку з закладу освіти з фотокарткою, що підтверджує місце навчання здобувача освіти;

документ, що засвідчує особу одного з батьків чи іншого законного представника здобувача освіти (в цьому випадку, ще й документ, що підтверджує повноваження іншого законного представника).

Нагадаємо, 16 червня у міській раді повідомили, що у всіх автобусах Ужгорода встановлено валідатори для оплати проїзду. З 3 липня в Ужгороді запрацювали термінали для видачі транспортних карток для оплати проїзду. Від 7 липня оплатити за проїзд у маршрутках Ужгорода можна за допомогою мобільного застосунку CIVIL.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ТОВ «КМС»

