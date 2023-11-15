Підземний паркінг, супермаркет, кінотеатр преміум-класу: в Ужгороді зводять новий ТРЦ

До кінця наступного року в Ужгороді має запрацювати новий торгово-розважальний центр на площі Кирила та Мефодія, котрий наразі будують на місці колишнього універмагу “Україна”.

Як розповів у коментарі Varosh Андрій Лотоцький, генеральний директор консалтингової компанії RDA, яка виступає ексклюзивним брокером майбутнього об’єкта, наразі вже зведено каркас будівлі.

Загальна площа нового ТРЦ сягатиме більше 20 тисяч квадратних метрів, він матиме три поверхи, а також підземний і наземний паркінги із укриттями.

«Зараз компанія працює над архітектурною концепцією в частині розподілу трафіків, вертикальних комунікацій, магнітів-операторів, які будуть приваблювати клієнтів. Цікавість висока, плануємо, в першу чергу, залучати національні та міжнародні мережі. У ТРЦ працюватиме супермаркет Alma, також тут буде кінотеатр преміум-класу. Новий ТРЦ має стати не лише місцем, де можна буде здійснити покупку, а місцем проведення відпочинку, сімейного дозвілля, шопінгу. Тут мають бути і дитячі товари, розважальна частина, фудкорт, де можна смачно поїсти тощо», – розповів Андрій Лотоцький.

У відповідь на інформаційний запит Varosh до Ужгородської міської ради щодо дозвільних документів на будівництво у мерії повідомили, що управлінням державного архітектурно-будівельного контролю зареєстровано низку повідомлень про початок виконання підготовчих робіт від 3 липня 2023 року. Замовник будівництва – ТОВ «УКРАЇНА-ПЛАЗА», зареєстроване в Ужгороді.

Разом із тим, згідно з повідомленням про початок виконання будівельних робіт від 22 лютого 2019 року, замовник будівництва зазначав, що проєктом передбачено будівництво складської будівлі висотою 4 поверхи, загальною площею – 2693,68 кв. м. Терміни початку, завершення будівництва та введення в експлуатацію замовником в повідомленні не зазначено, йдеться у відповіді на запит.

Андрій Лотоцький, своєю чергою, уточнив, що новий ТРЦ має відкрити двері для відвідувачів восени 2024 року.

Varosh,

Фото з офіційного сайту консалтингової компанії RDA

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