Підземну стоянку на 165 місць планують обладнати на площі Поштовій в Ужгороді

Ужгородська міська рада ініціюватиме підготовку пропозиції з будівництва підземного майданчика для паркування на площі Поштовій. За таке рішення проголосували сьогодні, 15 лютого на черговому засіданні члени виконавчого комітету, — повідомляють у міськраді.

Стоянку планують збудувати безпосередньо на самій площі, — розповів Varosh начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик.

— Такий проєкт розглядався в різні періоди: у 2009 році, у 2015, — сказав він, — у 2020 році ми проводили опитування серед ужгородців і з 1042 людей за будівництво підземного паркінгу висловилось 804 містянина, або 77,2%. Але цей крок залишився без продовження. Хоча в нас уже є проєкт, розрахунки — орієнтовно там може бути біля 165 паркувальних місця. Зараз до міської ради треба спускатися сходами, а якщо там буде паркінг, то просто сама площа підніметься до рівня входу до міськради. Заїзд у паркінг буде з вулиці Героїв Небесної Сотні.

Наразі на засіданні виконкому зробили перший крок до створення підземного паркінгу. Повний цикл процедури займає близько 2 років. Міська рада звернеться до Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства, яка визначить життєздатність цього проєкту, чи буде він цікавий для містян.

— Наш відділ зараз готує заявку до цієї Агенції і там уже розглянуть її і вирішать, чи має вона майбутнє в Ужгороді, чи не порушуватиме проєкт чинного законодавства. Якщо вони заявку погодять, то ми перейдемо до наступних кроків втілення проєкту. Наразі це тільки наш намір, — сказав Петро Бобик.

Varosh

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