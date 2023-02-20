Підземна стоянка на Поштовій: ужгородці зареєстрували петицію про скасування рішення будівництва

Петицію про скасування рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради щодо будівництва підземної парковки на пл.Поштовій зареєстрували ужгородці. За підготовку пропозиції з будівництва підземного майданчика для паркування проголосували міські депутати 15 лютого.

Серед причин вимоги скасування рішення — охоронна зона пам’ятки, якою є будівля Укрпошти та розташована поряд архітектурна пам’ятка — “Совине гніздо”.

“Мешканці міста Ужгорода категорично «проти» будь-якого державно-приватного партнерства у формі концесії щодо об’єктів громадського простору і нашої культурної спадщини (згідно Рішення строк концесійного договору 49 (!) років), оскільки є сумні приклади знищення історичного надбання в нашому місті руками «приватних інвесторів»: ресторан Корона, пл. Петефі, пл. Кирила та Мефодія, Будинок Фунданича тощо”, — йдеться в петиції.

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Varosh поцікавився в головного архітектора Ужгородської міської ради майбутніми кроками депутатів у разі, якщо петиція набере необхідну кількість голосів для реагування міськради.

— Кожна людина має право висловити свою думку щодо того чи іншого рішення депутатів, — сказав Олег Боршовський. — Стосовно парковки — ще далеко до кінцевого результату, в нас є наміри, подивимося, чи будуть вони виправдані, чи ні. Зрозумілий спротив ужгородців щодо забудови в центральній частині міста, бо вони бачать, як важко проходять роботи на Петефі, є недовіра до влади, до підрядних організацій. Але якщо прийде інвестор, який буде гарантувати, що зробить усе дуже швидко і якісно, то треба буде це питання розглянути.

Щодо інших можливих місць для підземного паркінгу в місті, Олег Боршовський сказав, що якби не встановлений флагшток, то на площі Богдана Хмельницького було б хороше місце для автомобільного паркінгу. Підземний паркінг передбачений на місці колишнього універмагу “Україна”. Розглядали питання підземної парковки й за драмтеатром, з боку вулиці Льва Толстого, однак ця територія, за словами головного архітектора перебуває в приватній власності і власники були проти такого будівництва.

— Побудова підземної парковки не є проблемним питанням, в Європі їх будують під парками, зеленими зонами. У нас же проблема в тому, що якість виконання, терміни виконання та підрядна організація не завжди дотримуються заявлених норм.

Наразі в міськраді чекають на підтвердження заявки про будівництво парковки Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства, яка визначить, чи не порушуватиме проєкт чинного законодавства.

Varosh

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