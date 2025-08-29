Проєкт зі знесення штучних дамб на гірських річках Закарпаття став одним із трьох найуспішніших проєктів зі зняття дамб у Європі у 2024 році. Тепер проєкт має пройти процедуру голосування й у разі перемоги отримає 20 000 євро на підтримку наступної ініціативи зі знищення дамб.

Притоки Тиси на Рахівщині розчистили від залишків трьох аварійних дамб

Перемога у конкурсі може забезпечити підтримку наступного поданого проєкту зі звільнення річок України від штучних перешкод, а саме: дослідження та подальше звільнення від штучних перешкод фрагментів річок басейну Прип’яті, кажуть у Карпатському біосферному заповіднику.

Раніше дамби використовували для сплаву деревини, зараз потреби у них вже немає, а щоб зберегти різноманіття – їх треба знести.

“Вільна річка – це модель, яка дає можливість зберегти біорізноманіття, туристичну, а також у випадку надзвичайних ситуацій транспортну інфраструктуру, покращити якість води, підтримати економічну активність в регіоні, доступ туристів до природних територій, а також зменшити ерозію та спалахуючі повені на річках – каже керівник ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” кандидат біологічних наук Богдан Проць.

Як підтримати проєкт

Проголосувати за ініціативу та збільшити її шанси на перемогу можна за посиланням. оберіть проєкт AA002 “Three dam removals in Ukraine amidst wartime” і натисніть навпроти нього знак “Вподобайка”. Введіть свою адресу електронної пошти, на яку ви отримаєте код підтвердження та поставте галочку навпроти “Я не робот”. Потім введіть код підтвердження, який ви отримаєте на електронну пошту вітаємо! “Вподобайка” зеленого кольору означає, що все пройшло успішно і ваш голос прийнято.

Торік у Карпатському біосферному заповіднику розчистили залишки трьох аварійних дамб. Тоді прибрали перешкоди від двох колишніх гатей для сплаву деревини на потоках Квасний та Богдан, зведених більше сотні років тому та бокову дамбу на потоці Білий. Зробили це в рамках проєкту ГО “Дунайсько-Карпатська Програма” “Знесення трьох штучних дамб в Україні в умовах війни”.

За даними Dam Removal Europe у 2024 році в Європі було знято щонайменше 542 дамби у 23 країнах і серед них — проєкт із Закарпаття. Більше про нього можна подивитися у відео.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ГО «Дунайсько-Карпатська Програма»

