Підсніжники зацвіли в Карпатському біосферному заповіднику

В Карпатському біосферному заповіднику почали цвісти підсніжники білосніжні. Їх зафіксували працівники заповідника під час дослідження та підготовки нових екотуристичних маршрутів. Водночас на Закарпатті з 17 лютого по 15 травня триває операція «Первоцвіт-2025».
Представники Держекоінспекції проводять спільні з працівниками ДП “Ліси України” та поліцейськими рейди, аби виявлення несанкціоновану торгівлю ранньоквітучими рослинами. За незаконне знищення та продаж первоцвітів передбачені штрафи:
Відповідальність несуть як продавці, так і покупці
Водночас в Ужгороді дозволили продаж весняних квітів з 3 до 8 березня за такими адресами:
біля пішохідного моста на площі Шандора Петефі;
біля пішохідного моста на площі Театральній;
поблизу ТЦ “Плаза” на площі Корятовича;
позаду критого ринку на вулиці Олександра Фединця;
на перехресті вулиць Корзо та Августина Волошина;
біля будинку 77 на вулиці Марії Заньковецької.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: Карпатський біосферний заповідник
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