Підсніжники зацвіли в Карпатському біосферному заповіднику

В Карпатському біосферному заповіднику почали цвісти підсніжники білосніжні. Їх зафіксували працівники заповідника під час дослідження та підготовки нових екотуристичних маршрутів. Водночас на Закарпатті з 17 лютого по 15 травня триває операція «Первоцвіт-2025».

Представники Держекоінспекції проводять спільні з працівниками ДП “Ліси України” та поліцейськими рейди, аби виявлення несанкціоновану торгівлю ранньоквітучими рослинами. За незаконне знищення та продаж первоцвітів передбачені штрафи:

510–1700 грн із конфіскацією рослин – за продаж/купівлю рослини;

із конфіскацією рослин – за продаж/купівлю рослини; 1700–3655 грн — за знищення червонокнижних квітів або рослин, що охороняються міжнародними договорами.

Відповідальність несуть як продавці, так і покупці

Водночас в Ужгороді дозволили продаж весняних квітів з 3 до 8 березня за такими адресами:

біля пішохідного моста на площі Шандора Петефі;

біля пішохідного моста на площі Театральній;

поблизу ТЦ “Плаза” на площі Корятовича;

позаду критого ринку на вулиці Олександра Фединця;

на перехресті вулиць Корзо та Августина Волошина;

біля будинку 77 на вулиці Марії Заньковецької.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Карпатський біосферний заповідник

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.