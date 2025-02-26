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Новини

Підсніжники зацвіли в Карпатському біосферному заповіднику

26 Лютого 2025 1

В Карпатському біосферному заповіднику почали цвісти підсніжники білосніжні. Їх зафіксували працівники заповідника під час дослідження та підготовки нових екотуристичних маршрутів. Водночас на Закарпатті з 17 лютого по 15 травня триває операція «Первоцвіт-2025».

Представники Держекоінспекції проводять спільні з працівниками ДП “Ліси України” та поліцейськими рейди, аби виявлення несанкціоновану торгівлю ранньоквітучими рослинами. За незаконне знищення та продаж первоцвітів передбачені штрафи:

Відповідальність несуть як продавці, так і покупці

Pidsnizhnyk

Водночас в Ужгороді дозволили продаж весняних квітів з 3 до 8 березня за такими адресами:

біля пішохідного моста на площі Шандора Петефі;

біля пішохідного моста на площі Театральній;

поблизу ТЦ “Плаза” на площі Корятовича;

позаду критого ринку на вулиці Олександра Фединця;

на перехресті вулиць Корзо та Августина Волошина;

біля будинку 77 на вулиці Марії Заньковецької.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Карпатський біосферний заповідник

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