Підприємці та освітяни підписали в Закарпатській ОВА меморандуми про співпрацю

В Закарпатській ОВА підписали тристоронні меморандуми про співпрацю між керівниками 6 закладів професійної освіти, 9 підприємствами та адміністрацією. Таким чином намагаються подолати одну з найгостріших проблем регіону — дефіцит кваліфікованих робітників та заробітчанство, — пояснили в ОВА.

— Тобто підприємство надає закладу, з яким співпрацює, обладнання для якісного навчання молодих фахівців, заохочує стипендіями найкращих студентів, забезпечує місце для проходження практики безпосередньо на виробництві і гарантує працевлаштування, — пояснив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Сьогодні професійно-технічна освіта Закарпаття пропонує 64 спеціальності. В адміністрації кажуть: уже цього літа вступники зможуть обирати сучасні робітничі професії, які дадуть їм змогу гарантовано працевлаштуватися на великих виробництвах – місцевих та релокованих. Особливий попит є на фахівців у сфері металообробки, деревообробки та суміжних галузей. Варто зазначити, що зарплати у цих сферах часто перевищують доходи випускників університетів.

— Співпраця між бізнесом і закладами освіти дозволить ефективно готувати спеціалістів саме за тими напрямами, які найбільш затребувані на ринку праці. Ця ініціатива спрямована не лише на молодь, а й на повернення закарпатців, які роками працюють за кордоном, далеко від своїх родин, — кажуть в ОВА.

“Вони навчають професіям, які нам потрібні”

Загалом, меморандуми підписали як закарпатські підприємства, так і релоковані, десь в однаковому співвідношенні, сказали Varosh в ОВА. Меморандум підписали “Френдлі Віндтехнолоджі”, ТОВ “Ліка-Комфорт”, ПП “Олеся ЛМ”, ТзОВ “Соларс Юкрейн”, дочірнє підприємство “Ламелла”, ПП “Автокомплекс старт”, ТзОВ “Хустська пересувна механізована колона”, “Карпат-груп” та “БФ Термінал”.

— Ми підписали тристоронній меморандум: Мирослав Білецький, Аліна Мовнар, директорка Тячівського професійного ліцею і ми, — сказав Varosh заступник директора меблевої фабрики «Ламела» Іван Мандзюк. — В Тячівському ліцеї є ряд різних професій, в тому числі і тих, які потрібні нам: столяри, спеціалісти по роботі з деревом. Ми практично і до цього меморандуму з ними тісно співпрацювали. Поки що будемо давати можливість на нашому підприємстві практично навчатися, на тому чи іншому обладнанні працювати.

Іван Мандзюк каже: в перспективі, може, фабрика чимось допоможе ліцею в плані закупки якогось обладнання. Це питання часу — перевірити, як воно працює в дії, в житті.

— Сподіваємось, що якщо запрацюють усі указані в меморандумі питання щодо реорганізації цих навчальних закладів і удосконалення в більш цілеспрямовані професії, які необхідні для нашого краю і нашої промисловості, сподіваємось, що з часом буде покращена ситуація щодо поповнення робочих місць, — додав він.

Нагадаємо, в кінці січня голова Закарпатської ОВА написав про те, що ДП “Ламелла” через брак працівників на Закарпатті, проводить перемовини з МЗС про працевлаштування 160 осіб з Народної Республіки Бангладеш.

Меморандум з підприємствами, крім Тячівського професійного ліцею, підписали „Хустський професійний ліцей”, „Берегівський професійний ліцей сфери послуг” (готельно-ресторанний бізнес), „Вище професійне училище Nº 3 м. Мукачево”, вище професійне училище Nº 34 м. Виноградів та „Перечинський професійний ліцей”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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