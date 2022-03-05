Підприємці та ІТ спеціалісти створили сайт для швидкої та ефективної допомоги Україні

З початком війни в мережі все частіше з’являються питання: “Як я можу допомогти Україні?”, “Куди надсилати гуманітарну допомогу?”, “Що потрібно саме зараз?”.

Для швидкої та ефективної співпраці команда українських підприємців та IT-спеціалістів створила сайт Ukraine Helpers. Через цю платформу люди з всього світу зможуть оперативно надсилати необхідну допомогу в Україну.

На ресурсі доступна інформація про:

– актуальний список необхідних речей та товарів відповідно до запитів офіційних організацій;

– адреси складів для прийому гуманітарної допомоги в різних країнах світу, які можна легко знайти на спеціально розробленій карті;

– перелік благодійних фондів та організацій в Україні і за кордоном, санкціонованих урядом України. Через них ви можете надсилати фінансову допомогу.

Сайт доступний англійською мовою. Незабаром з’являться українська, російська, німецька та інші мови світу.

Отримати всю актуальну інформацію можна на офіційних сторінках Ukraine Helpers:

Офіційний сайт: https://ukraine-helpers.com/

Інстаграм: https://instagram.com/ukraine_helpers_?utm_medium=copy_link

Фейсбук: https://www.facebook.com/ukraine.helpers/

Твітер: https://twitter.com/helpers_ukraine?s=21

Телефони служби підтримки:

+380676816883

+380504829214

+380632496636

Платформа розроблена за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Долучайтеся та максимально поширюйте інформацію про Ukraine Helpers.

Varosh