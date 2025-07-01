Підготовче судове засідання у справі вітряків на Руній відбулося в Ужгороді

У Закарпатському окружному адміністративному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо будівництва 30 вітряків на полонині Руна.

До розгляду справи за позовом Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради суд повернувся після кількамісячної перерви. Увесь це час за погодженим судом клопотанням, яке подав представник відповідача, експерти встановлювали: чи є полонина Руна гірською територією.

Земельно-технічну експертизу проводили представники Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. У підсумку вони з’ясували, що експертиза не може встановити статус полонини як гірської території, позаяк наразі відсутня затверджена Схема планування даної гірської території, пояснила у коментарі Varosh юристка ЕПЛ Юлія Францішкевич.

“Власне затвердження детального плану території полонини Руної, яке ми зараз оскаржуємо у суді, на наше переконання відбулося з порушеннями. Бо передувати йому мала розробка саме Схеми планування даної гірської території”, – сказала Юлія Францішкевич.

Із клопотанням про розробку такої Схеми до Кабміну має звертатися Закарпатська ОВА. Відтак Кабмін дає завдання проєктувальнику, а вже готову Схему планування гірської території затверджує Закарпатська обласна рада.

За словами Юлії Францішкевич, саме таку послідовність підтвердив також Верховний Суд України, коли виніс рішення про заборону будівництва курорту на Свидовці.

Що було на підготовчому засіданні

У ході нинішнього підготовчого засідання суддя Ярослава Калинич розглядала клопотання, заяви та заперечення сторін. У засідання з’явилися як представники позивача, так і відповідача – Тур’є-Реметівської сільської ради та ТОВ «Вітропарки України».

Також у засідання з’явилася представниця Спеціалізованої екологічної прокуратури в Закарпатській області. Так, прокуратура звернулася до суду із заявою про вступ прокурора у справу. Із запереченням проти цього виступали представники відповідача. Заслухавши сторони, суддя відповідну заяву про вступ прокуратури у справу відхилила.

Представники позивача також звернулися із клопотанням про виклик у судове засідання свідків – Наталю Майстренко та Оксану Станкевич-Волосянчук. Аргументували таку потребу, аби встановити можливі порушення прийняття і розгляду пропозицій при обговоренні детального плану територій полонини Руної, можливі порушення проведення громадських слухань, можливі порушення при затвердженні згаданого плану.

За рішенням суду, свідків буде викликано для заслуховування на етапі розгляду справі по суті.

Ще одне клопотання, з яким звернулися представники позивача – щодо колегіального розгляду справи у складі 3 суддів. У засіданні пояснювали: нині у справі вже є значний обсяг матеріалів, які потребують детального вивчення, до неї прикута увага громадськості та ЗМІ, будівництво на Руній вже ведеться і вже зараз планується забудова інших гірських хребтів Закарпаття вітряками.

Відтак на переконання позивачів, справа Руної є еталонною для подальших ймовірних судових практик у цьому контексті. При цьому додали, що складну резонансну подібну справу будівництва курорту на Свидовці суд так само розглядав колегіально.

Далі – розгляд справи по суті

Розглянувши всі клопотання та заяви, суддя Ярослава Калинич призначила перше судове засідання у справі по суті. Воно має відбутися 23 липня об 11:00.

Тим часом повну ухвалу суду за підсумками нинішнього підготовчого засідання буде оголошено у Закарпатському окружному адміністративному суді 7 липня о 13:30. До того часу у засіданні оголошено перерву.

Як повідомляв Varosh, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» хоче збудувати 30 вітроелектроустановок.

22 січня 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.

Однак вже навесні на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування. Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила у лютому цього року. Саме це рішення нині оскаржується у суді.

Громадський актив, що відстежує й реагує на ситуацію на Руній, ініціював збір підписів і вже надіслав колективне звернення на адресу нового генерального прокурора України Руслана Кравченка. Разом із тим, збір підписів під зверненням залишили відкритим і він досі триває. Підписати звернення можна тут.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

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