Петицію про мораторій на будівництво ВЕС на гірських територіях підписують на Закарпатті

Петицію про запровадження мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області зареєстрували сьогодні, 6 січня.

У петиції її авторка, голова ГО Save Пікуй Наталія Вишневська та підписанти – мешканці Закарпатської області та громадяни України – звертаються до голів усіх депутатських фракцій обласної ради, президії Закарпатської обласної ради стати на захист унікальних високогірних територій.

Як ідеться в петиції, вже зараз у високогір’ї українських Карпат у межах Закарпаття почали реалізовувати одразу кілька промислових проєктів з будівництва ВЕС, ще десятки – у планах, зокрема, на полонинах Руна, Лютянська Голиця, Гостра та Красна у межах Полонинського хребта, на Вододільному хребті, полонині Апецькій, горі Плеша та на Свидовецькому масиві.

Також остаточно не скасовані плани будівництва і на полонині Боржава, судова боротьба за яку триває по сьогоднішній день.

Усі згадані полонини є високогірними територіями, які до всього ще й оточені заказниками – об’єктами природо-заповідного фонду, і, як і полонина Боржава, є особливо цінними природоохоронними територіями міжнародного значення. Відповідно до європейських екологічних принципів, такі території не можуть бути відведені для розташування вітропарків вже на етапі планування, наголошують ініціатори петиції.

Крім того, відповідно до ст. 12 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, схеми планування окремих частин території України розробляються за рішенням Кабміну. Замовниками таких схем планування є відповідні обласні ради, які після розробки таких схем мають їх затверджувати своїм рішенням.

Станом на зараз схему планування Закарпатської області обласна рада не затвердила, кажуть ініціатори петиції.

«Враховуючи ризики згубних наслідків для довкілля та порушення балансу державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови гірських територій Карпат, з метою збереження і розвитку Екологічної мережі Закарпатської області, неухильного дотримання вимог міжнародних зобов’язань України…, просимо Вас:

– винести на розгляд пленарного засідання Закарпатської обласної ради проєкт рішення щодо запровадження мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат в межах Закарпатської області», звертаються до обласної ради ініціатори й підписанти петиції.

Мораторій просять запровадити на період до затвердження у встановленому законом порядку Схеми планування гірських територій Карпат, розробленої відповідно до рішення Кабінету Міністрів України та вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Збір підписів під петицією триватиме упродовж 30 днів – до 4 лютого.

Підписати петицію можна за посиланням.

Varosh своєю чергою направив на адресу Закарпатської обласної ради запит на доступ до публічної інформації, аби з’ясувати, чи існує затверджена, і якщо ні, то чи перебуває в розробці Схема планування гірських територій Карпат.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “Френдлі Віндтехнолоджі”

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