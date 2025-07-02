Петиція з вимогою реконструкції очисних споруд у місті Ужгород зібрала необхідну кількість підписів. Що далі? 

2 липня міськрада взяла на розгляд петицією про термінову реконструкцію очисних споруд у мікрорайоні Садовий. Відповідь мають надати протягом 15 робочих днів. Ужгородці зібрали понад 250 підписів під петицією і вимагають «невідкладно включити до бюджету розвитку міста на 2025 рік кошти на проєктування та реконструкцію очисних споруд та каналізаційної системи району».

Наталія Маціканич, жителька мікрорайону Садовий (біля Чорних озер), у коментарі Varosh каже, що зареєстрували петицію, бо відчувають постійний сморід на своїй вулиці, особливо влітку.

— Тут такий запах страшний, неможливо дихати! Ми неодноразово зверталися до депутата нашого, але нас ігнорують. Ми будемо реагувати на бездіяльність влади.

Головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський стверджує, що проблеми з неприємним запахом немає:

— Всі погані запахи йдуть не у сторону мікрорайону Садового, а в сторону вулиці Єньківської, там, де Чорні озера. Така там роза вітрів.

У коментарі Varosh він також заявив, що реконструкція очисних споруд передбачена, однак коли саме її можуть провести — не уточнив.

— Була розроблена проєктно-кошторисна документація на реконструкцію очисних споруд. Були підписані й певні міжнародні угоди щодо фінансування. Роботи не є дуже дешеві, тому так взяти й зробити, як кажуть мешканці мікрорайону, не вийде. Вони до кінця не розуміють масштабність виконання тих робіт.

За експлуатацію та ремонт очисних споруд у місті відповідає КП «Водоканал м. Ужгорода». У коментарі Varosh директор підприємства Станіслав Карташов сказав, що розв’язати проблему з запахами не вдасться найближчі десятиліття, навіть за умови капітального ремонту:

— Ми робимо певні маніпуляції, щоб менше було тих запахів, але це є відкритий тип очисних споруд і запах періодично буде з’являтися. Роза вітрів і випаровування сприяють цьому. Навіть коли будуть повністю нові споруди, то нічого сильно не зміниться. Тому що така технологія очистки, на яку зараз неможливо змінити. Ці очисні споруди будуть на цьому місці ще років 50 точно, це треба розуміти. Питання запахів ми не вирішимо, і їх не вирішить ніхто.

В чому корінь проблеми?

Карташов каже, що зона у безпосередній близькості до очисних споруд взагалі не має віддаватися під житлову забудову.

— Я був проти цієї забудови (ЖК «Озерний край»- ред.), це абсурд повний. Хто брав на себе такі рішення, хай зараз відповідає. Хай організовує великі зелені насадження по периметру, робить внутрішні зміни, але ми ніяк не зможемо змінити процеси. Я думав, що ці квартири, взагалі не будуть продаватися, бо вони безпосередньо в максимальній близькості до цих споруд. Але, бачите, якось люди купують на дешеве житло, а потім з цим живуть.

У Садовому, поруч з приватним сектором, жителі якого створили петицію, знаходиться новозбудований ЖК «Озерний край». У складі комплексу шість 5-поверхових будинків, які були здані в експлуатацію у 2016 та 2018 роках. Ще один будинок комплексу будується. Жителі цього комплексу будуть тими, хто в першу чергу отримає дискомфорт від неприємних запахів, переконаний директор Водоканалу.

— Більше ці запахи відчуває перший ряд — мешканці багатоповерхівки, а далі вже й приватний сектор, який також розбудовується в тих зонах, де земля мала мати зовсім інше цільове призначення, — стверджує він.

Також Карташов зазначив, що запобіжником для непродуманого планування має бути затверджений генплан, який чітко регулює територію забудови міста.

— Треба мати генеральний план міста. Для того, щоб на цьому генеральному плані можна чітко було розмістити об’єкти забудови відповідно до характеристик об’єктів і з аналізом діючих, існуючих об’єктів. А так, як воно зараз відбувається, ріжуть через детальні плани, що завгодно, де завгодно, без погоджень, без аналізу.

Що передувало?

Минулого року ми писали, що очисні споруди в Ужгороді збудовані понад чотири десятиліття тому, розраховані на значно меншу кількість населення. З того часу вони не лише не модернізовувалися, а й комплексно не ремонтувалися, і на сьогодні практично вичерпали свій ресурс. Тому у 2025 році планується почати будувати нові каналізаційні очисні споруди вартістю 15 млн євро у співпраці з європейськими партнерами.

А наприкінці червня 2025 року ужгородці почали скаржитися на неприємний запах та незвичний колір води з-під кранів на правобережній частині Ужгорода.

Галина Гичка, Varosh

Головне фото: Закарпаття онлайн

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