Петиція про зупинення будівництва багатоповерхівок у приватному секторі Ужгорода набрала потрібні голоси

Петицію до міської ради про зупинку будівництва багатоквартирних житлових будинків в Ужгороді по вул. Кримаська, 24 зареєстрував 13 червня ужгородець Михайло Банк.

Станом на 16 червня петиція набрала необхідні для розгляду 250 голосів.

Як повідомляв Varosh, у приватному секторі в Ужгороді, в районі вулиць Солов’їної, Акації, Кримської, Великокам’яної та мікрорайону НПО «Реабілітація» на площі в понад 1 га планують побудувати п’ять 4-поверхівок з підземним паркінгом на 300 паркомісць.

Мешканці вулиць виступають проти забудови, наголошуючи, що багатоповерхівки хочуть зводити на землях, де розташовані переважно присадибні ділянки та приватний сектор. Про свою незгоду ужгородці заявляли на сесіях міської ради. Також ініціювали зустріч із міським головою та депутатами, на яку, втім, прийшов лише один із них.

Відтак містяни розпочали збір підписів під відповідною петицією до міської ради. В ній вони просять відкликати наявні дозволи на проведення підготовчих та будь-яких інших будівельних робіт по вул. Кримська 24 та зобов’язати уповноважені департаменти вивчити імовірний вплив планованої забудови на сусідні житлові будинки.

Ужгородці, аргументуючи незгоду з намірами будівництва, наголошують зокрема, що об’єкт будівництва знаходиться неподалік аеродрому «Ужгород». Тож, відповідно до порядку, висновок про можливість будівництва мали надати Державіаслужба або Міноборони. Тоді як таких висновків жодної з цих структур забудовники не отримали, йдеться у петиції.Також у документі згадується, що на території, відведеній під забудову, є наявні підземні шахти. Отже будівництво на цих землях може призвести до руйнування прилеглих житлових будинків.

​«Станом на зараз процес будівництва перебуває на етапі підготовки. Проте здійснення дій, що передбачають використання великогабаритної техніки, вирубування зелених насаджень, постійні вібрації, можуть призвести до низки негативних наслідків. Зокрема, пошкодження сусідніх будівель, можливий обвал у разі наявності підземних шахт, що можуть знаходитись на зазначеній земельній ділянці; негативний вплив на крутосхили, що знаходяться поблизу; можливе безповоротне знищення сусідніх домоволодінь», – наголошується у петиції.

За три дні від моменту реєстрації петиція набрала 250 голосів, необхідних для її розгляду.

Так, відповідно до Порядку розгляду електронних петицій, затвердженого рішенням Ужгородської міської ради від 14.04.2016 р. № 163, процедура передбачає обов’язковий розгляд петиції на засіданні ради за умови збору 250 необхідних підписів.

«Розгляд Петиції здійснюється на найближчому пленарному засіданні міської ради або виконавчого комітету, шляхом прийняття рішення, у порядку, визначеному чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету», – йдеться у рішенні міськради.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото надане мешканцями мікрорайону

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