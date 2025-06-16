Петиція про заборону забудови поля в Новому районі набрала необхідну кількість підписів. Що далі?

Протягом 10 днів електронну петицію з вимогою зупинити забудову поля по вул. Тлехаса в Новому районі підписало 265 мешканців — це більше за необхідні 250.

Автор петиції Яким Якимович пише, що для збереження поля громада готова викупити ділянку у власника:

— Цією петицією просимо припинити будівництво, а також передати ділянку у власність громади. Громада готова навіть викупити відповідну ділянку від її теперішнього власника з метою облаштування на ній об’єктів благоустрою (парку, прогулянкових зон, спортивних майданчиків тощо)

16 червня міський голова взяв петицію “Про заборону будівництва поля в Новому районі на вулиці Тлехаса, 18 та передачі цієї ділянки в право власності громади” на розгляд.

За словами Якима Якимовича, якщо після розгляду петиції питання не розв’яжуть, мешканці будинків звертатимуться до Державної інспекції архітектури та містобудування, а далі, за необхідності, — до суду для відкликання низки дозволів і зміни призначення земельної ділянки.

Згідно з Законом “Про звернення громадян” та Положенням “Про порядок розгляду електронних петицій, адресованих Ужгородській міській раді” протягом 10 днів міським головою дається відповідь на петицію, а у випадку, якщо розв’язання питань, піднятих у тексті петиції, потребує скликання сесії міської ради або розгляду на засіданні виконавчого комітету — строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення відповідних засідань.

4 червня ужгородські школярі записали відео, в якому поскаржилися на брак майданчиків для дозвілля. Вони сказали, що поле у Новому Районі — це єдине місце, де вони можуть грати у футбол. 13 червня діти пройшли на сесію Ужгородської міськради з вимогою зупинити забудову поля у їхньому мікрорайоні.

Раніше Varosh розповідав про те, як обурені мешканці мікрорайону протестують проти забудови поля між вулицями Капушанська, Чорновола, Тлехаса та Легоцького. Згідно з генплану 2004 року там планувалося будівництво “Льодової арени”, натомість у березні 2024 році депутати змінили цільове призначення землі та передали її під будівництво ЖК. Наразі там тривають будівельні роботи.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Дзвінка Білоног

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