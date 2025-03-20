Петиція про новий генплан Ужгорода менш ніж за добу набрала потрібну кількість голосів

І навіть більше: станом на зараз, 20 березня, петиція набрала 367 голосів при необхідних для розгляду міськрадою 250 підписів. Петицію зареєстрували лише напередодні ввечері.

19 березня ужгородці зареєстрували петицію до Ужгородської міської ради про розробку нового генерального плану Ужгорода.

У петиції підписанти вимагають від міської ради врахувати інтереси громади й невідкладно розробити й винести на найближчу сесію проєкт рішення щодо розробки нового проєкту змін до генерального плану міста та коригування історико-архітектурного плану.

Як пояснила у коментарі Varosh дослідниця архітектури, співзасновниця проєкту «Ужгород модернізм», пропонована міськрадою редакція генплану Ужгорода 2025 року за фактом є не генпланом, а «планом передачі міста забудовникам комерційного житла».

У разі затвердження запропонованого генплану Ужгород перетвориться на місто, в якому вже майже не буде зелених зон.

«За рахунок парків і скверів будуть прокладатися дороги, які в результаті не розвантажать майбутній транспортний колапс, де нових шкіл і садочків майже не враховано, так само як і доступних спортивних чи рекреаційних закладів, – каже Ліна Дегтярьова. – Уявіть собі рівень цинізму, якщо заклади культури там не враховані, тому що є інтернет, а отже такі заклади, на думку творців документу та замовників, які його прийняли – не потрібні.

Тобто йдеться не лише про знищення новою забудовою чи перебудовами культурної спадщини та зелених зон, але і про свідоме створення підґрунтя для деградації молоді та всього населення. В той час, коли всі навколо б’ють на сполох і створюють додаткові спортивні майданчики для молоді – і я зараз не про закордон, подивіться хоча б на Мукачево – в Ужгороді крадуть відкриті корти і не передбачають жодного міського басейну чи нових спортивних майданчиків».

За словами Ліни Дегтярьової, на громадські слухання прийшло дуже багато різних, часто не знайомих між собою людей, які висловили спільну думку: проєктанти не впоралися: «Це не генплан, який має стати “дорожньою картою” розвитку міста на майбутні роки. Це спроба легітимізувати детальні плани територій, розроблені та затверджені за минулі роки всупереч чинному генплану 2004 року».

Нині, каже експертка, Ужгород вичерпав свої можливості росту й тепер уже не є тим комфортним, пропорційним містом, яким був ще навіть 10 років тому.

«Тому нам просто необхідно домовлятися з територіальними громадами і тоді вже створювати Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади. Це єдиний шанс не втратити місто і знайти майданчики для будівництва релокованих підприємств і багатоквартирних будинків», – сказала Ліна Дегтярьова.

Також необхідно скоригувати й усунути шпарину для недобросовісних бюрократів і забудовників в Історико-архітектурному опорному плані міста в терміновому порядку. В іншому разі громада ризикує вже найближчим часом втратити більшість пам’яток. Лише після того, як будуть здійснені усі вищеперераховані кроки, можна буде розпочинати розробку редакції генплану у прозорий для громадян спосіб, а ще краще – комплексного плану територіальної громади, каже Ліна Дегтярьова.

При цьому емоційно звернулася до ужгородців: «У мене для вас погана новина: у нас немає спеціальних інституцій протидії недоброчесному меру та депутатам. Тобто вони є, але вони не працюють. Ця інституція – це кожен із нас. І що нас більше, то більше шансів цю гідру побороти та змусити працювати ті інстанції, які мають захищати громадян. Для початку добре би підписати петицію, ходити на засідання міськради, єднатися з однодумцями. Інакше місто, найбільш віддалене від лінії фронту, ви скоро не впізнаєте. Закликаю не зупинятися на якійсь цифрі підписантів. Нехай кількість підписів під петицією продемонструє, що багато ужгородців не згодні з майбутнім міста, яке нам пропонує міська влада».

Як повідомляв Varosh, 7 лютого в Ужгороді відбулися громадські слухання з розгляду пропонованих міськрадою змін до чинного генплану міста.

Ще на етапі громадських обговорень проєкту генплану у містян, серед яких – і фахові архітектори, урбаністи, екоексперти – виникло чимало критичних зауважень й питань щодо запропонованих у документі змін.

Уже власне на слуханнях громадськість висловилася категорично проти затвердження запропонованого проєкту генплану, адже він базується на неактуальних даних за 2018 рік, складений із порушенням законодавства та не враховує нагальних потреб і побажань мешканців Ужгорода.

Тож громада проголосувала за те, аби відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий, а також за те, аби подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли під час громадського обговорення.

Натомість 10 лютого сайті Ужгородської міської ради в офіційному повідомленні про результати громадських слухань зникла згадка про вимогу відхилити проєкт генерального плану, а також зникла вимога долучити пропозиції та зауваження до нового завдання на проєктування.

Відтак громада звернулася до міської ради із петицією розробити новий генплан міста з урахуванням інтересів мешканців. Позаяк петиція стрімко набрала необхідну для розгляду кількість голосів і навіть більше, тепер Ужгородська міська рада має взяти її до розгляду.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Галина Гичка

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