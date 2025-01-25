Петиція про мораторій на вітряки у горах Закарпаття набрала необхідні голоси

Тепер слово – за Закарпатською обласною радою.

Як повідомляв Varosh, 6 січня екоспільнота Закарпаття зареєструвала петицію до обласної ради про запровадження мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області.

У петиції її авторка, голова ГО Save Пікуй Наталія Вишневська та підписанти – мешканці Закарпатської області та громадяни України – звертаються до голів усіх депутатських фракцій обласної ради, президії Закарпатської обласної ради стати на захист унікальних високогірних територій.

Відповідно до процедури, збір підписів триває до 4 лютого. Станом на суботу, 25 січня, під петицією свої підписи поставили 1012 людей.

Як повідомили у відповіді на офіційний запит Varosh у Закарпатській обласній раді, «У випадку набрання необхідної кількості голосів (1000) відповідний проєкт рішення буде винесений на розгляд обласної ради у визначеному законодавством порядку».

Як відомо, у високогір’ї українських Карпат у межах Закарпаття почали реалізовувати одразу кілька промислових проєктів з будівництва ВЕС, ще десятки – у планах, зокрема, на полонинах Руна , Лютянська Голиця, Гостра та Красна у межах Полонинського хребта, на Вододільному хребті, полонині Апецькій, горі Плеша та на Свидовецькому масиві.

Зважаючи на ризики згубних наслідків для довкілля, а також відсутність затвердженої схеми планування гірських територій, підписанти петиції просять запровадити мораторій на будівництво ВЕС у високогір’ї на період до затвердження у встановленому законом порядку Схеми планування гірських територій Карпат, розробленої відповідно до рішення Кабінету Міністрів України та вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Як повідомляв раніше Varosh, Міндовкілля призупинило будівництво вітряків на полонині Руній на Закарпатті, поки справа забудови полонини перебуває на розгляду у суді.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “Френдлі Віндтехнолоджі”

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