Петиція про мораторій на ВЕС у горах Закарпаття: чи є реакція й що далі

1 березня екоспільнота Закарпаття звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України внаслідок ігнорування з боку Закарпатської обласної ради петиції про мораторій на будівництво вітроелектростанцій у високогір’ї Карпат.

І лише 12 березня авторка й підписанти отримали відповідь з обласної ради щодо подальшої долі документа. Тим часом сама петиція зникла з сайту обласної ради – без вказання статусу, чи вона прийнята до розгляду й чи надана за нею відповідь.

Про таке у коментарі Varosh розповіла авторка петиції, голова ГО Save Пікуй Наталія Вишневська.

Як повідомляв Varosh, 6 січня 2025 року екоспільнота Закарпаття зареєструвала петицію до обласної ради про запровадження мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області. Вже 25 січня петиція назбирала необхідну кількість голосів для розгляду, загалом у підсумку її підписала 1041 людина.

Проте жодної реакції щодо підтримки чи непідтримки петиції на сайті обласної ради не було оприлюднено. Не надійшло й відповіді стосовно розгляду петиції й авторці звернення.

Відтак екоспільнота Закарпаття надіслала скаргу до Омбудсмена, апелюючи до Закону України «Про звернення громадян». Відповідно до ст. 23-1 згаданого Закону, інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, має бути оприлюднена не пізніше як через 3 робочі дні після набрання необхідної кількості підписів. Тоді як розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Своєю чергою Varosh також надіслав до обласної ради запит на доступ до публічної інформації щодо подальшої долі петиції про запровадження мораторію на планування й будівництва ВЕС на гірських територіях Карпат.

11 березня редакція отримала відповідь на запит з обласної ради. Й лише 12 березня відповідь надійшла також і авторці петиції. Тим часом реакції на своє звернення до омбудсмена екоспільнота наразі поки не отримала.

«12 березня мені надійшла відповідь від Закарпатської обласної ради, яка при цьому датована 17-м лютого. В ній зазначено, що петиція вважається такою, що не набрала достатню кількість голосів, позаяк її підписали 278 українських громадян, які не мають реєстрації в Закарпатській області», – розповіла Наталія Вишневська.

За її словами, у Закарпатській обласній раді послалися на ухвалене радою положення, яким визначено порядок розгляду електронних петицій. У ньому, зокрема, йдеться про те, що підписувати петицію мають люди, зареєстровані у Закарпатській області з терміном не раніше 30 днів.

«Ми маємо інформацію, що така сама ситуація є і в інших містах і регіонах, коли підписи ВПО та людей, що незареєстровані у певній місцевості, не враховуються. Ми будемо звертатися з цього приводу до міжнародних правозахисних організацій, зокрема до Transparency International щодо порушення прав людей», – зазначила Наталія Вишневська.

У відповіді на інформаційний запит Varosh у Закарпатській обласній раді повідомили, що питання запровадження мораторію на планування і будівництво ВЕС на гірських територіях Карпат в межах Закарпатської області буде винесено на розгляд постійної комісії ради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу, розвитку села та земельного устрою. З тим, аби було прийняте рішення про можливість підготовки відповідного проєкту рішення та винесення його на розгляд чергової сесії Закарпатської обласної ради.

«Дата скликання чергової cecii обласної ради буде вказана в розпорядженні обласної ради про скликання сесії, яке доводиться до відома депутатів та населення не пізніше як за 10 днів до чергової ceciï шляхом розміщення повідомлення на офіційному вебсайті ради», – сказано у відповіді.

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До теми:

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: “Френдлі Віндтехнолоджі”

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