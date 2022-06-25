Перископи для військових на передовій виготовляє мукачівець Макс Адаменко

Майже 200 перископів зробив та надіслав військовим на передову туризмознавець, мукачівець Макс Адаменко. Розповів: почав робити ці оптичні прилади, які дозволяють з окопу спостерігати за полем бою і не висовуватись під кулі, ще на початку квітня.

— Ще навесні друг моїх знайомих одужував після поранення в лікарні в Ужгороді і відвідував у Мукачеві в шпиталі свого командира, який також був поранений. Він розвідник і шукав телескопічний перископ. Я таких не знайшов, замовив друковані на 3-D принтері. Чекали тиждень. Черга, складно, довго. Собівартість друкованого біля 300 грн. Тому вирішили зробити самі, — розповів Макс.

Він звернув увагу, що два кути на перископі, коліна, з’єднує звичайна водопровідна труба. Пішов у магазин приміряти ці коліна і зрозумів, що треба було зрізати кут і виходив овал і дзеркало мало бути овальної форми. Він знайшов майстра, який вирізає ці овали, і з’ясувалось, що не потрібно ніякого обладнання. Робили перископи довжиною в 33 см.

«Коли починали виготовляти перископи, то не було впевненості, що вони корисні і потрібні військовим. Був сумнів, що ми самі себе вводимо в оману. Бо в перший місяць у всіх було відчуття, що щось треба робити», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

— Я купую коліна, труби, армований скотч, утеплюючу ізоляцію, крою-вирізаю, скетчем усе це кріплю, фарбуємо це трьома кольорами і готово, — розповів чоловік. — Тепер нарешті прийшли перші відгуки і пишуть хлопці, що наші перископи дуже хороші, тільки потрібні трохи довші, бо ж підросла трава і інколи не вистачає довжини труби. Тому робитимемо 50 см.

Макс Адаменко пояснив: якщо робити перископ довшим, то діапазон огляду не набагато менший. Крім того, йому підказали вставити монокуляр і він наблизить зображення, яке передає дзеркало. Тому тепер чоловік шукатиме монокуляр.

Замовлення, каже, поступають постійно, адже перископ потрібен практично всім видам військ. Тому тепер Макс Адаменко долучає волонтерів до роботи над перископами.

Varosh

Фото зі сторінки Макса Адаменка у Facebook

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