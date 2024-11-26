Перший ЗD-протез виготовили та встановили військовому у Закарпатській обласній лікарні

До цього операції з протезування у закладі не проводилися, 24 листопада таке втручання було виконане в обласні лікарні вперше.

Як розповів у коментарі Varosh директор Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина, відтепер у медичному закладі можуть друкувати на спеціальному 3D-принтері чашу-приймач для кукси, до якої відтак вже прилаштовують готовий протез.

«Найбільший виклик у протезуванні – це зробити правильно саме колбу, чашу-приймач, яка контактуватиме з куксою. Від того, наскільки вона буде виготовлена коректно, залежатиме відтак комфортність при пересуванні», – пояснив Юрій Яцина.

3D-принтер для друку чаші передали у Закарпатську обласну лікарню американські колеги-медики. Вони ж забезпечують заклад і протезами, і розхідними матеріалами для роботи на принтері.

За словами Юрія Яцини, 3D-принтер, який передали в лікарню – перший такий пристрій, розроблений в Америці саме для друку чаші із подальшим виконанням протезування. Якщо на виготовлення звичайної чаші-приймача зазвичай необхідно кілька днів, то за допомогою 3D-принтера її можна створити за 4 години.

Вартість 3D-принтера – близько пів мільйона доларів. В Україні наразі схожих пристроїв в жодному іншому медичному закладі немає.

«Минулої осені до нас у лікарню приїхали представники Техаської дитячої лікарні та Медичного коледжу Бейлор зі США, які знайомилися з нашими методами роботи й реабілітації. Згодом ми підписали меморандум про співпрацю, і за кілька місяців вони спершу привезли цей 3D-принтер у чеську Остраву, де провели всі підготовчі роботи і налаштування. Минулого місяця 4 наших лікарів-реабілітологів пройшли в Остраві навчання для роботи на принтері, і ось тепер встановили перший протез», – розповів Юрій Яцина.

Принтер наразі налаштований так, аби виготовляти чаші для протезів для ніг при низьких ампутаціях. Надалі у планах, каже головлікар – відрегулювати процедуру постачання розхідних матеріалів і забезпечити необхідну логістику. Паралельно медики лікарні навчаються збирати протези, готують їх до одягання та пройдуть курс для подальшого навчання ходьби запротезованого пацієнта.

«Перший такий протез встановили військовому, який у нас проходить лікування після поранення й ампутації. Надалі ми працюватимемо з принтером, виходячи з потреб і виготовляти по кілька протезів на тиждень», – сказав Юрій Яцина.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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